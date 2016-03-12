Маршалловы острова требуют от Индии, Пакистана и Великобритании полностью ядерно разоружиться

В Гааге начался процесс «Давид против Голиафа» – это не официальное его название, конечно, но афористическое описание судебного жанра: малый и слабый вчиняет безнадежный иск сильному. По правде говоря, божий суд от земного в вопросах справедливости очень отличается: в процессуальных ристалищах никакая праща Давиду против Голиафа ни разу не помогала и нынешнее дело вряд ли будет исключением. Маршалловы острова, карликовое Тихоокеанское государство, требует от Индии, Пакистана и Великобритании полностью ядерно разоружиться.

Тони Дебрум, министр иностранных дел Маршалловых островов: Некоторые острова моей родины загрязнены, другие останутся необитаемыми на протяжении многих тысяч лет. Многие мои сограждане умерли, иные имеют врожденные уродства или лечатся от агрессивных форм рака. Эти обстоятельства дают вам, представителям маленькой и незначительной страны, право потребовать у государств-гигантов, вроде Индии, объяснений: как долго наши беды будут угрожать стать общими для всего человечества?

Иск был вчинен в Международном суде, который Объединенные Нации разместили в Гааге. Островитяне пытались было заставить разоружиться и страны с более грозными арсеналами вроде Штатов и России, а также ядерные Китай, Францию, Северную Корею, Израиль. Тщетно, эти государства на рыцарственную эскападу крохотных Маршалловых островков даже не отреагировали.

По правде говоря, есть основания полагать, что и здесь истцы ищут не столько справедливости, сколько славы: тот же господин Дебрум уже является лауреатом «Альтернативной нобелевской премии» – она хоть и не «нобелевка», а славу и 220 тысяч евро премии предполагает.

Процессы «Давида с Голиафом» в большинстве своем саморекламны: вряд ли, скажем, надеялось победить государство Палау, мирно погружающееся в пучины мирового океана, когда вчиняло иск человечеству по обвинению в злонамеренном изменении климата. И Пакистан с Англией оружие перед маршалльцами не сложат: зато про государство это, которому 30 лет исполняется вот-вот, узнают все. А это радиоактивность не упраздняет, но очень от нее страдающих утешает.