Программа «Части света с Олегом Романовым» за 02.04.2016

Программа «Части света с Олегом Романовым» – это полчаса новостей, как первополосных, так и оставшихся незамеченными. Надеемся, скучать вам не придется. Что ж, давайте попробуем разобрать божий свет на части! Сегодня мы расскажем:
«Преступник просто смеется нам в лицо»: Гаагский трибунал освободил сербского радикала Воислава Шешеля
Святая корова в Индии может уморить голодом местных крестьян
Марихуановая житница: в Израиле делают капиталовложения в торговлю наркотиками
В Сиднее остановили строительство метро из-за крупнейшего археологического открытия континента
Почему приличному человеку полагается питать отвращение к Дональду Трампу?
В американском штате мужчинам разрешили пользоваться женскими туалетами