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Программа «Части света с Олегом Романовым» за 02.04.2016

02 апреля 2016 13:25
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Программа «Части света с Олегом Романовым» – это полчаса новостей, как первополосных, так и оставшихся незамеченными. Надеемся, скучать вам не придется. Что ж, давайте попробуем разобрать божий свет на части! Сегодня мы расскажем:

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Святая корова в Индии может уморить голодом местных крестьян

Марихуановая житница: в Израиле делают капиталовложения в торговлю наркотиками

В Сиднее остановили строительство метро из-за крупнейшего археологического открытия континента

Почему приличному человеку полагается питать отвращение к Дональду Трампу?

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# общество # Проекты СТВ # Олег Романов

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