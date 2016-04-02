Программа «Части света с Олегом Романовым» за 02.04.2016

Программа «Части света с Олегом Романовым» – это полчаса новостей, как первополосных, так и оставшихся незамеченными. Надеемся, скучать вам не придется. Что ж, давайте попробуем разобрать божий свет на части! Сегодня мы расскажем:

«Преступник просто смеется нам в лицо»: Гаагский трибунал освободил сербского радикала Воислава Шешеля

Святая корова в Индии может уморить голодом местных крестьян

Марихуановая житница: в Израиле делают капиталовложения в торговлю наркотиками

В Сиднее остановили строительство метро из-за крупнейшего археологического открытия континента

Почему приличному человеку полагается питать отвращение к Дональду Трампу?

В американском штате мужчинам разрешили пользоваться женскими туалетами