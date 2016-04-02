«Преступник просто смеется нам в лицо»: Гаагский трибунал освободил сербского радикала Воислава Шешеля

В Гаагском трибунале начались «сербские недели»: в позапрошлый четверг здесь вынесли приговор Радовану Караджичу, позавчера — Воиславу Шешелю, впереди — вердикт генералу Ратко Младичу. Судьи сервируют балканских политиков с таким разнообразием, какому любой мишленовский ресторан позавидует. Караджича упекают навсегда, Шешеля подают публике живым и свободным — «о-натюрель» что называется. В любом случае, гаагские рецепты требуют томить сербов долго, до полной готовности и утраты воли к сопротивлению.

Приговор, вынесенный Гаагским трибуналом Воиславу Шешелю, стал скорее комической, нежели драматической точкой во вполне серьезном сюжете.

Кажется, вердиктом остались довольны все: и судьи, которые отчаялись сколько-нибудь правосудно разделаться с сербским радикалом, и сам Шешель, который делом выказал свое презрение гонителям, и власти Сербии, которые пока избежали унижения, связанного с отправкой Шешеля в Гаагу под конвоем.

Воислав Шешель, лидер Сербской радикальной партии:

Братья и сестры! Добровольно я в Гаагу не вернусь. Однако я использую любую возможность нанести профессиональный, политический и моральный ущерб трибуналу.

Оправдательный приговор гаагские судьи зачитывали пустой скамейке: она, бессловесная, выслушала всё смиренно, не устраивая скандалов и манифестаций, не изрыгая оскорбления и проклятья. Некоторое недовольство происходящим обнаружила только противная сербам сторона еще тлеющей подспудно югославской гражданской.

Томислав Карамарко, вице-премьер правительства Хорватии:

Ведь ясно же: преступник просто смеется нам в лицо. Всему миру смеется.

Подсудимый должен сидеть на скамье подсудимых, иначе какое это правосудие? Сербии следует решить этот вопрос незамедлительно.

Шешеля отправили в гаагскую тюрьму в 2003-м. Он провел там 11 лет,

при этом дело его имело вялое развитие, и, когда полтора года тому назад у заключенного обнаружился рак, судьи вздохнули с облегчением: ну, вот, боженька приберет и тем самым избавит приличных людей от головной боли.

Не избавил: господь над трибунальскими упованиями похихикал. Шешель вдруг обернулся бойким, энергичным, в гроб ничуть не поспешающим. В Гааге решали непростую задачу: Шешель — он, конечно, позволял себе такое…просто пфуй и шокинг.

Но сажать за дурные манеры на 11 лет — оно тоже как-то не комильфо.

В годы югославской гражданской Воислав Шешель не занимал заметных постов, не располагал рычагами влияния — он только говорил. От него можно было услышать что-нибудь вроде:

«Вот, указывают, будто я призываю выцарапывать хорватам вилками глаза. Нет, я призываю делать это ржавыми вилками, чтобы им еще и заражения крови не избежать».

Неаппетитно, да, но состава преступления в этом нет. Обвинять Шешеля справедливо только в агрессивной болтовне: давать за нее недетские сроки —такое уже с полвека нигде не практикуют. Даже гаагские судьи, на многое способные, не рискнули поддержать обвинение и выписать 28 лет тюрьмы. Единственно, из жизни человека вычеркнули 11 лет, а его самого, этого человека, вытолкнули на обочину общественной жизни.

Слободан Ступар, политолог:

Нынешний Шешель совсем не тот, что прежний. Он лидер партии, у которой есть перспектива войти в парламент, но сам по себе большой фигурой Шешель не является. Ни в Сербии, ни за ее пределами он не является серьезным игроком. С другой стороны, всем только на пользу его отсутствие в Гааге: кто знает, что он мог бы сказать, какие тайны раскрыть, если бы сидел на скамье подсудимых в момент вынесения приговора? А так и скандала нет, коль скоро после приговора его не волокут в тюрьму.

Оправдание Шешеля на статистику влияет мало:

из 54-х сербов, что попали под каток трибунала, освобождены за отсутствием вины лишь пятеро, а было их, соответственно, без Воислава четверо.

Остальные пропорции всё те же. Умерло за решеткой в Гааге 12 сербов и один албанец — из числа других балканских народов ни один. Тем же сербам особенно любят давать запредельные сроки: от 15 лет и более выписали 31 сербу и только 5 хорватам. Впрочем, зачем доказывать очевидное: люди из Белграда назначены виновниками и злыми гениями югославской гражданской войны.

Уместно бы доказать иное: моральное право Гаагского трибунала выносить вердикты. В 93-м, когда трибунал был создан, это право не вызывало сомнений: Европа и Штаты выиграли Холодную войну. Их нравственный авторитет был непререкаем, а зримое богатство заставляло принять обобщенный Запад за вечный общественно-государственный эталон.

23 года прояснили многое. Колониальные войны, вбомбливание в каменный век стран и народов упразднили авторитет, оставили только страх перед силой цивилизованного мира. Кризис и впадение в ничтожество страны за страной заставляет усомниться в эффективности хозяйственной модели Золотого миллиарда: эта модель основана на насильственном отъеме и ростовщическом обмане.