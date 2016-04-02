Почему приличному человеку полагается питать отвращение к Дональду Трампу?

Крупными буквами — «Друзья, не дайте друзьям проголосовать за Дрампфа»: фамилию пришлось чуть изменить, чтобы иск не схлопотать.

Вот, выпущено в Пенсильвании пиво, на этикетке которого Трамп предстает во всех отвратительных подробностях своего облика: чтобы покупатель чего не проглядел, авторы рисунка подписали— «короткопалое пиво».

Ну, на полях идеологических сражений этот враг рода человеческого умудряется за себя постоять, потому на его костях отплясывают качучу, высмеивая предметы совершенно посторонние — короткопалость, например.

Современному приличному человеку полагается питать отвращение к Дональду Трампу. У этого господина пещерные воззрения на ислам, на иммиграцию и роль женщин в обществе. Кроме того, у него дурацкая прическа, жена снималась для мужских журналов и вообще — рука у Трампа короткопалая, просто тьфу, а не рука. С такими руками уважающие себя люди перед публикой не фланируют и просто белый свет собой не беременят.

Мэрилин Канделоро, сотрудница пивоварни «Док-Стрит»:

Описать его можно как темное, с благородной солодовой горечью пиво, обладающее плотным телом и фруктовым послевкусием. Не бойтесь, этот пес громко лает, но не кусает. Я про пиво — в нем старые добрые 4,5 процента и с ног оно не валит.

Удивительное дело, но

Трамп стал воплощением мирового зла для планетарных корпоративных СМИ везде и всюду.

Спросите у немцев: кто на планете всех гнуснее? Ответят без запинки, как хорошо выученный урок.

То же с французами, британцами, латиносами: в самих Штатах его даже республиканские издания грязьцой мажут, хотя он наиболее вероятный кандидат от Великой старой партии. Про демократов и говорить нечего—эти его мажут ослиными фекалиями, не смущаясь.

Никто не берет на себя труд объяснить внятно: чем Дональд Трамп так уж исключительно плох?

Свою кампанию он ведет в стилистике вольтеровского Простака — всего лишь задает очевидные вопросы. Если мы так боимся террора, этих всех талибов, Бен Ладена, Исламского государства — может, нам ограничить мусульманскую иммиграцию? Зачем принимаем сомалийцев, ливийцев, сирийцев? А еще вот на безработицу жалуемся, паразитизм получателей пособий… А давайте мексиканских нелегалов домой отправим? Преступность снизится, рабочие места появятся?

Издали сложно судить, насколько разумные вещи предлагает Трамп, но ведь спорят с ним одним только способом:

«Да какой он кандидат, у него жена голой фотографировалась и пальцы толстые!».

А между тем, из республиканцев за него готовы голосовать 44%. И это сейчас, в конце марта, когда 8 ноября еще не видать и вероятных кандидатов толпы! А если речь зайдет о бинарном выборе, либо-либо, то половина нации легко предпочтет Трампа Хилари Клинтон: на той чугунной гирей - смерть дипломатов в Ливии, коррупционные подозрения в пресловутом «Уайтуотер-гейте» и т.д.

Судя по лютому страху и общему ожесточению американского начальства, Дональд Трамп по-настоящему антисистемен: олигархически-корпоративной демократии он, кажется, готов устроить встряску, чтобы поотваливалась со здания местной государственности декоративные финтифлюшки.

А газеты — они что ж? Когда Наполеон бежал с Эльбы, корреспонденции во французских газетах печатали такие: «Корсиканское чудовище вырвалось на свободу!», потом — «Узурпатор наступает на столицу!» и, наконец, «Его императорское величество вступает в верноподданный Париж».