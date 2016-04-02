Почему приличному человеку полагается питать отвращение к Дональду Трампу?

Современному приличному человеку полагается питать отвращение к Дональду Трампу. У этого господина пещерные воззрения на ислам, на иммиграцию и роль женщин в обществе. Кроме того, у него дурацкая прическа, жена снималась для мужских журналов и вообще — рука у Трампа короткопалая, просто тьфу, а не рука. С такими руками уважающие себя люди перед публикой не фланируют и просто белый свет собой не беременят.
Ну, на полях идеологических сражений этот враг рода человеческого умудряется за себя постоять, потому на его костях отплясывают качучу, высмеивая предметы совершенно посторонние — короткопалость, например.
Вот, выпущено в Пенсильвании пиво, на этикетке которого Трамп предстает во всех отвратительных подробностях своего облика: чтобы покупатель чего не проглядел, авторы рисунка подписали— «короткопалое пиво».
Крупными буквами — «Друзья, не дайте друзьям проголосовать за Дрампфа»: фамилию пришлось чуть изменить, чтобы иск не схлопотать.
Мэрилин Канделоро, сотрудница пивоварни «Док-Стрит»:
Описать его можно как темное, с благородной солодовой горечью пиво, обладающее плотным телом и фруктовым послевкусием. Не бойтесь, этот пес громко лает, но не кусает. Я про пиво — в нем старые добрые 4,5 процента и с ног оно не валит.
Удивительное дело, но
Трамп стал воплощением мирового зла для планетарных корпоративных СМИ везде и всюду.
Спросите у немцев: кто на планете всех гнуснее? Ответят без запинки, как хорошо выученный урок.
То же с французами, британцами, латиносами: в самих Штатах его даже республиканские издания грязьцой мажут, хотя он наиболее вероятный кандидат от Великой старой партии. Про демократов и говорить нечего—эти его мажут ослиными фекалиями, не смущаясь.
Никто не берет на себя труд объяснить внятно: чем Дональд Трамп так уж исключительно плох?
Свою кампанию он ведет в стилистике вольтеровского Простака — всего лишь задает очевидные вопросы. Если мы так боимся террора, этих всех талибов, Бен Ладена, Исламского государства — может, нам ограничить мусульманскую иммиграцию? Зачем принимаем сомалийцев, ливийцев, сирийцев? А еще вот на безработицу жалуемся, паразитизм получателей пособий… А давайте мексиканских нелегалов домой отправим? Преступность снизится, рабочие места появятся?
Издали сложно судить, насколько разумные вещи предлагает Трамп, но ведь спорят с ним одним только способом:
«Да какой он кандидат, у него жена голой фотографировалась и пальцы толстые!».
А между тем, из республиканцев за него готовы голосовать 44%. И это сейчас, в конце марта, когда 8 ноября еще не видать и вероятных кандидатов толпы! А если речь зайдет о бинарном выборе, либо-либо, то половина нации легко предпочтет Трампа Хилари Клинтон: на той чугунной гирей - смерть дипломатов в Ливии, коррупционные подозрения в пресловутом «Уайтуотер-гейте» и т.д.
Судя по лютому страху и общему ожесточению американского начальства, Дональд Трамп по-настоящему антисистемен: олигархически-корпоративной демократии он, кажется, готов устроить встряску, чтобы поотваливалась со здания местной государственности декоративные финтифлюшки.
А газеты — они что ж? Когда Наполеон бежал с Эльбы, корреспонденции во французских газетах печатали такие: «Корсиканское чудовище вырвалось на свободу!», потом — «Узурпатор наступает на столицу!» и, наконец, «Его императорское величество вступает в верноподданный Париж».
Какие времена —такие и Бонапарты: Трампу тоже споют газетную осанну, если он взберется-таки на самый верх.