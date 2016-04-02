Марихуановая житница: в Израиле делают капиталовложения в торговлю наркотиками

Марихуана продолжает победное шествие по свету: наркотик этот легализуется во все большем количестве стран планеты, причем, легализуется не только для медицинских нужд, но и для, как вежливо формулируют, рекреационных целей.

Марихуановой житницей становится Израиль: там как раз провели на днях инвестфорум.

Там искали и, вы удивитесь, нашли охотников делать капиталовложения в торговлю наркотиками.

«Честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой». Чепуха это! Среди современных безумцев давно нет дураков и бессребреников, потому сон золотой теперь навевают лишь за наличный расчет и только если норма прибыли составляет не менее 50%.

Вялотекущая легализация каннабиса стимулировала международную бизнес-кооперацию. В США 23 штата разрешили медицинское использование марихуаны. При этом выращивание травки и ее изучение в академических целях затруднены иезуитским законодательством: а где найти охотника вперить в пьянящие трилистники линзу микроскопа, когда это может привести либо в нобелевское собрание, либо в тюрьму — причем, с равной вероятностью?

В общем, американцы решили израильскую землю сделать обетованной еще и для всех тех, кто без ганджубаса жить не может.

На 50 миллионов куплено лицензий на производство медпрепаратов на основе марихуаны:

плантации уже заведены и всё ширятся да ширятся:

Саул Кайе, директор корпорации «ICAN»:

Здесь, в этом помещении, повсюду деньги, миллиарды и миллиарды. Их остается только по карманам распихать. К сожалению, за 2 дня в Израиле, которые у меня есть, я только верхушку денежного айсберга народу покажу, и этого, уверен, будет достаточно, чтобы инвестиции начали литься рекой.

Джеффри Фридланд, директор «Фридланд глобал кэпитал:

В Калифорнии или моем родном Колорадо покупать марихуану приходится у каких-то мутных типов — они и начальную школу окончить не потянули, как правило. И такие люди продают, а, главное, составляют клиентам лекарства. Наука там и не ночевала. Израиль — другое дело. Здесь агротехника развита прекрасно: и вырастят, и изучат, и развитие производства обеспечат.

Министр здравоохранения Израиля, даром что иудей-ортодокс, является пламенным энтузиастом легалайза: этот «боб марли в ермолке» энергично и, главное, успешно добивается снятия ограничений на рецептурную и безрецептурную продажу каннабиса в своей стране. Пока, правда, оковы тяжкие законодательных запретов не пали: лишь 23 тысячи евреев имеют сравнительно свободный доступ к марихуане, которую в Израиле продают 9 уполномоченных компаний.

В любом случае, не юный негр с дредами обычно здесь дымит ядовитой самокруткой, а старушка в буклях, что приглядывает за свивающимися в клубок младенцами.

Ноа, пациентка 65-ти лет:

Я страдала от жутких болей много лет. Спасу не было! Теперь я вновь ожила. Для меня как для бабушки марихуана стала спасением: теперь и поиграю с ними, и по квартире ношусь запросто.

Собственный рынок Израиля — миллионов 20 долларов: его емкость можно увеличить в разы, но не на порядок, как ни старайся. Бизнес же марихуановый здесь затевают всерьез и основательно:

через 4 года Штаты будут нуждаться в травке на сумму в 23 миллиарда против нынешних 6 миллиардов.

Львиная доля этого каннабиса будет выращиваться на знойных песках иудейской земли. Главное — не скупиться на науку и воздастся сеятелям сторицей:

Сет Якатан, директор американской компании «Kalytera Therapeutics»:

Эффективность капиталовложений здесь в разы больше, чем в Штатах. Для одинакового результата там нужно инвестировать полмиллиона, здесь - сто тысяч. Ну, и законы здесь гуманные, исследовательская база есть.

Рафаил Мехулам, профессор еврейского университета:

Каннабис — штука многообещающая. Однако смешно думать, будто сегодня вложишь в это предприятие грош, а завтра станешь грести миллионы. Не так всё просто. На науку не поскупятся — выйдет толк, а в противном случае проекты эти станут данью мимолетной моде.

Наркотики всегда был штукой неоднозначной.

Состояние британской королевской семьи и вообще крупные островные капиталы сколочены на торговле опиумом: англичане на полвека превратили сотни миллионов китайцев в наркоманов. Хотя опиаты тогда продавались в аптеках довольно свободно — Булгаков и Конан-Дойл на этом зелье сидели всерьез. Да что там, были времена, когда коку, из которой кокаин, в знаменитую американскую шипучку добавляли.

Ко второй половине 20 века, однако, сложился насчет галлюциногенов консенсус: ими заниматься непозволительно, а занимающийся объявляется вне закона. Правда, и здесь делались исключения из соображений политической целесообразности. Американцы позволяли «красным кхмерам» творить в «Золотом треугольнике» любые наркокультивационные эксперименты; ЦРУ торговало в Штатах кокаином, который получали из Колумбии; революционные повстанцы из ФАРК и «Сентеро луминосо» курировали выращивание коки. В любом случае, это была запретная экзотика, губящая репутацию навсегда.

Пространство свободы расширялось медленно, но простерлось исключительно широко — я бы сузил. Легализация свершилась де-юре в ряде стран Западной Европы, в Штатах, Уругвае и Чили; де-факто дымком марихуановым тянет отовсюду: по всей Европе, в обеих Америках, в Австралии полиция за самокрутки давно никого не вяжет и в кандалы не кует. По правде говоря, за табак на улицах карают строже.

А между тем, каннабис — он и привыкание вызывает, и рак провоцирует не хуже сигарет. Марихуана обезболивает, но анальгетиков известно сотни.

В общем, Люси в небе с алмазами совсем не одна избавляет от страданий.

Конечно, легко видеть в легалайзе естественный и неуправляемый процесс: но раз легализуют правительства — значит, и прогнозы, и анализ, и планы по этой части существуют. Значит, процесс этот целенаправленно конструируется. Совсем не безумец навевает человечеству сон золотой: клерки в аккуратных костюмах с бритвенными умами игроков в покер — вот они, создатели сонного мира наркогрез. Если в Штатах рынок каннабиса вырастет за 4 года вчетверо, значит, стахановскими темпами будет возводиться дивный новый мир, тот, который с небом в алмазах.