В американском штате мужчинам разрешили пользоваться женскими туалетами

Штаты живут жизнью полнокровной и пестрой, но на первые полосы новости тут отбирают специфические: надо думать, и сами американцы часто дивятся: «Ух ты, в каком странном месте живем!».

В Северной Каролине устроили бунт традиционалисты: за какие-то сутки, тайком сговорившись, законодатели штата взяли и совершили переворот, втоптав известно во что идеалы и предав поруганию святыни.

Если совсем телеграфно излагать суть конфликта:

местная столица город Шарлотт постановил, что подведомственные мэрии туалеты посещать надлежит в соответствии с самоидентификацией.

Состоишь, скажем, из-за каприза природы, в сильном поле, но чувствуешь себя прекрасным — ходи в женский клозет.

Власти изготовили соответствующие таблички и наступило благорастворение воздусей. Но законодатели штата составили заговор и запретили прогресс со свободой на всей территории Северной Каролины. Трансгендеры указывают, что парламент еще и потратил при этом 42 тысячи долларов из кармана налогоплательщиков.

На обскурантов тут же подали в федеральный суд: вопрос о туалетах приобрел общенациональное звучание.

Хоакин Карсаньо, истец:

Да, мое самоощущение не совпадает с реальностью, но физически и юридически я мужчина. С этим для меня связано много проблем, от которых, спасибо им, защищают меня родные, близкие и коллеги. Как мужчина, я вынужден пользоваться мужским туалетом: но ведь это нарушение моих фундаментальных прав. Меня лишают защиты закона и чувства безопасности.

Понятное дело, у сторон здесь полны карманы козырей. Вот ледибой Карсаньо себя опасливо чувствует в мужском сортире, но ведь многие будут тревожиться, если эта «мужедева» станет слушаться не консервативного закона, а велений души: Хоакин все-таки больше мужчина, чем наоборот.

Можно бы оставить американские проблемы американцам, если бы не их деятельное желание писать законы и диктовать обычаи всему миру. За последнюю четверть века нравы на планете переменились чуть менее, нежели диаметрально: половину фильмов, что выходят сейчас на ТВ в детское время, в 30 лет тому назад даже 18-летним показывали бы лишь в специальных кинотеатрах. А, может, и там сочли бы пропагандой отношений, за которые в Соединенном Королевстве в 80-е могли покарать тюрьмой.

Дорога в тысячу ли начинается с одного шага: новый маленький шажок, который обещает стать гигантским шагом для всего человечества, сделала мэрия Шарлотта. Северокаролинские парламентарии пытаются отпихнуть заступивших за черту обратно, но прогресс неостановим: кажется, новые таблички вместо привычных «эМ» и «Жо» надо малевать всему человечеству.