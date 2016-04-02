Святая корова в Индии может уморить голодом местных крестьян

На заре Нового времени овцы съели в Англии людей - так называли обезземеливание крестьян и захват их наделов скотоводами. В нынешней Индии копытные доедают людей:

святая корова, пользуясь своей неприкосновенностью, лишает туземных крестьян последнего и готовится уморить их голодом

Разум обеспечил людям высокую видовую конкурентоспособность: полмиллиона лет тому назад нам был страшен любой шакал, а теперь Homo sapiens -- Царь природы, причем, капризный самодур, который от этого своего царства норовит оставить пепелище.

Но, как бы то ни было, ум продлевал нам жизнь. Индии сегодняшней от того же ума внезапно случилось горе: фикции, которые сконструировали сознание, обещают скорую смерть тысячам, а, может, и сотням тысяч.

Местные крестьяне практикуют нехитрый способ сезонной производственной специализации, который обеспечивал им несытный, но прокорм. Весной покупаешь телят, с лета и до конца года их откармливаешь на зелени, что из-за муссонных ливней так прет в рост, что бамбуку не угнаться. Продаешь с прибылью, закупаешься наново — бинго: товар-деньги-товар штрих обеспечивают крестьянские карманы деньгами штрих.

Дожди в прошлом году задержались и красивая политэкономическая схема деревенских рухнула:

Реваджи Чудари, скотовод:

Я их купил за 600 долларов, а сейчас они и даром никому не нужны. Я бы за половину суммы отдал, но даже мясники не берут — убой запрещен правительством. Одно спасение, чтоб запрет отменили.

Таким промыслом кормятся десятки миллионов индийцев, обогащались они часто на деньги заемные, отчего сотнями тысяч разоряются и сотнями кончают с собой. От скота избавиться, хоть что-нибудь выручив, невозможно. Коров просто бросают, где придется: если бы не власти, которые выделяют по сто долларов на спасение и содержание оставленных скотов до середины июня, когда начнется сезон дождей, окрестности городов и деревень были бы окружены брустверами из гниющих туш.

Пуран Ядав, активист экологической кампании «Вишва Хинду Паришад»:

Убой запрещен, и по этой причине падеж совсем вышел из-под контроля. Мы сейчас обходим окрестности деревень и отыскиваем коров, что совсем обессилели, помещаем в свои загоны и откармливаем. А ночами крестьяне вламываются в наши коровники и угоняют скот, а он еще окрепнуть не успел.

Это такая партизанская лотерея: вдруг вскоре после взлома выкраденные коровы дорожать начнут? Но не начинают и потому их вновь бросают.

Индия вообще-то, вопреки запретам индуизма, крупнейший экспортер говядины на планете.

Бразильцы отстают. Впрочем, убоем занимаются полуостровные мусульмане, а верующие в миллион богов рук своих не марают.

Вот только правительство ошибку совершило: несколько недель тому назад оно внезапно всем запретило святотатствовать.

Экспорт говядины рухнул против прошлогоднего на 13%:

Зия-Ур-Рахман Куреши, глава профсоюза мясников:

Несколько небольших отрядов занимаются досмотром на дорогах. Тормозят машины, если в ней говядина, пусть даже маленький кусочек, проблемы у водителя будут очень серьезные. Без проверки объявляют мясо говядиной, груз уничтожают, а машину отправляют на арестную площадку. Потом, после экспертизы, могут извиниться, но деньги-то уже пропали. И груз тоже. Это нарушение наших прав.

Дело в том, что при власти теперь «Бхарата джанат парти», традиционалисты и националисты.

Сбережение бытового и религиозного уклада для правительства — святыня.

В сельской местности живет большая часть из миллиарда трехсот миллионов индийцев: и понятно, большая часть этой большей части — индуисты.

Религия крестьянину не велит забивать коров самому, но он передавал копытных мяснику-мусульманину и сохранял мир в душе своей. Теперь этот мир хранят и власти: сразу стало как-то по-особенному голодно.

Санди Капур Мунджал, представитель индуистской религиозной организации:

Для других религий какие-нибудь карикатуры или там фильм про Иисуса Христа — повод для общего возмущения. Весь мир стает на их защиту. Зато когда речь идет об индуистах, которые требуют уважения к коровам, тут дело иное: смеются, пальцем показывают, гадости говорят.

Конечно, бенгальский голод 1943-го сейчас не повторится. Дать умереть миллионам, как тогда, не позволит ни правительство, ни международная общественность. Хотя пока не ясно, насколько серьезными будут последствия двух бедствий: засухи и бюрократической жестоковыйности. Они вступают в резонанс и бог весть до каких степеней смертоносности друг друга доведут.

Не поднять руку на «святую корову» чревато массовым мором среди людей, всеобщим разорением, да и копытных в итоге не спасет.

Истинно говорю вам: высокая духовность умерщвляет плоть не хуже острой стали. Сиречь, во многом знании многие печали.