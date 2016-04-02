В Сиднее остановили строительство метро из-за крупнейшего археологического открытия континента

Аборигены из могилы мстят колонизаторам за своё угнетение: костлявые руки, вооруженные кремневыми лезвиями, оказались достаточно сильны, чтобы остановить градостроительное развитие Сиднея.

Крупнейшее археологическое открытие в истории Зеленого континента поставило крест на строительстве здешнего метро.

Нас много, и, увы, с каждым днем всё больше оснований полагать, что нас слишком много. Пошитая минувшими поколениями цивилизационная одежка нам маловата. Человечество растет, и, распираемые его телесами, города идут клочками по гнилым швам, лопаются обручи дорог, моря и реки становятся помойными водами.

В Италии, где строительство не начнешь без того, чтобы не снести какой-нибудь памятник, ситуация выглядит драматической и, отчасти, даже трагической. В Австралии — это комедия и пародия на итальянские беды. В Сиднее с его 5 миллионами населения

надолго, если не навсегда, прекратили строительство наземного метро.

Неосторожный бульдозерист вывернул из земли пригоршню кремешков, не ко времени внимательный прораб эти камни заметил.

Скотт Фрэнкс, менеджер компании-застройщика:

Остановили работы, разбираемся теперь. Стройплощадку с окрестностями надо тщательно обследовать. Я сам абориген, но еще и сотрудник национальной компании: мне сердце велит не дать наследию нашему пропасть. История живет в преданиях, в рассказах старейшин, но и материальные следы древней нашей культуры драгоценны. В общем, здесь кайло в руки никто не возьмет, пока у земли не отберем ее сокровища.

Доподлинно известно, что на месте нынешнего Сиднея жили до 1788 года аборигенские трибы: в тот достопамятный год здесь высадился британский гарнизон. Первое документированное событие местной истории таково: солдат, которых за цвет мундира звали краснобрюхими, отправили убить или взять живьем шестерых туземцев. Дикари за несколько дней до того ткнули копьем в какого-то служивого и чуть его не прикончили.

Надо сказать, карательная операция закончилась ничем: краснобрюхие вернулись с пустыми руками, а туземцы под стенами сиднейского форта прожили еще почти полвека и оставили по себе немало следов:

Алек Браун, глава администрации сиднейского метро:

Удивительная находка: в одном только раскопе 20 тысяч артефактов! Тут и каменные орудия труда, и отходы их производства. Всё обследуем тщательно, ничего не пропадет. Строительство не возобновим, пока будет шанс хоть что-то еще найти.

Австралийской истории две с четвертью сотни лет, на протяжении первой половины которого ее населяли каторжники. Туземцы, которые жили на континенте, не имели хроник. Их бытие так и не обзавелось каркасом событий, на который везде и всюду натягивается ткань национальной истории. Не задана временная линейка, есть только 1790-й, до которого, по крайней мере, на месте Сиднея, земля была безвидна и пуста. А потом тут случилась карательная экспедиция.

Да, здесь водились люди, но они не оставляли по себе ничего: ни памятников, ни свершений, одни только отходы жизнедеятельности. Аборигенное бытие может быть любопытно этнографам, социологам, исследователям примитивных обществ, но не историкам, для которых

до 1788-го Зеленый континент внеисторичен.

Прекрасно известно, что будет найдено на месте остановленного строительства: чешуйки кремня, нуклеусы (то есть, булыжники, с которых эти чешуйки сколоты), кострища и человеческие костяки — англичане принесли сюда оспу, которая выкосила несколько тысяч аборигенов.

Камешки и кости остановили на несколько лет развитие мегаполиса — фактически, главного из австралийских городов:

именно эта стройка оценивается в 2 миллиарда; на весь проект легкого городского метро, тоже приостановленный, ассигнованы 16 миллиардов.

Это общая беда, в применении к Австралии проявляющаяся несколько карикатурно. Число людей, когда-либо живших на земле, оценивается в 140 миллиардов: фактически, мы обсидели Землю, как мухи конфету, и всюду по себе оставили след.

По уму, планету пора объявлять музеем и куда-нибудь всем кагалом переселяться: здесь оставить миллион-другой смотрителей, чтоб пыль протирать да открытыми двери для посетителей с 9 до 6 держать.