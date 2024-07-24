У каждого своя зона ответственности. Узнали, чем занимаются студотряды в питомнике Минского лесхоза

И отдохнуть, и заработать первые деньги. Все большую популярность среди молодежи набирают студенческие отряды. Сейчас на полях, в лесных питомниках, оздоровительных лагерях, строительных объектах работают свыше полутора тысяч человек. Достойный трудовой десант. Почему все больше ребята выбирают летом подработку и какие условия для них созданы? Об этом и не только рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Есть ряд требований. Что нужно для того, чтобы попасть в студотряд – подробности здесь .

Кто рано встает, тот успевает завершить работу еще до наступления аномальной жары. Эти дни не только в Центральном регионе, во всей стране выдались особенно горячими. И находиться под палящим солнцем не так просто. Поэтому в половину 9 утра активисты Дзержинского района уже на зеленой плантации – в питомнике Минского лесхоза. На время летнего периода здесь с радостью принимают желающих поработать. И ребята при деле, и сотрудникам большое подспорье.

Тихон Лойко, исполняющий обязанности начальника питомника Минского лесхоза:

Ежегодно Минский лесхоз набирает порядка 100 человек, приходят новые ребята, нравится им, работают качественно и добросовестно. За ними закреплен лесовод, который смотрит за соблюдением отдыха, чтобы не забывали головные уборы, чтобы никому не становилось плохо. 14-15 лет работают по 4,5 часа, 16-17 по 7 часов. Есть ребята, которые уже не первый год и привели с собой друзей.

Зона ответственности ребят – прополка растений, пересадка саженцев в горшки. Прямо сейчас молодежь находится на поле школьного отделения ели европейской – это территория, где выращивают саженцы для последующего озеленения городов. Всего их здесь 58 тысяч. За каждым из ребят закреплен свой ряд. Его необходимо тщательно прополоть, убрать лишнюю растительность, чтобы сорняки не мешали пока будущим деревьям расти.