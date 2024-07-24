Сколько можно заработать в студотряде? Поговорили с молодёжью об оплате труда

И отдохнуть, и заработать первые деньги. Все большую популярность среди молодежи набирают студенческие отряды. Сейчас на полях, в лесных питомниках, оздоровительных лагерях, строительных объектах работают свыше полутора тысяч человек. Достойный трудовой десант. Почему все больше ребята выбирают летом подработку и какие условия для них созданы? Об этом и не только рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Дополнительная рабочая сила и на Кузнечном заводе тяжелых штамповок. В коллектив опытных рабочих влились жодинские школьники и студенты. Всего 21 человек. Уход за кустарниками и деревьями, уборка самой территории, а также мелкие поручения. Тимофей Сокур на заводе не первый раз, в прошлом году отработал здесь две смены. И получил первую зарплату, сразу приобрел себе в подарок гаджет, о котором долго мечтал.

Тимофей Сокур, выпускник жодинской средней школы № 6:

Узнал о студотряде от крестного отца, он мне предложил поработать. Работаем мы тут 10 дней, зарплата хорошая. Я уборщик территории, работа всегда разная, могу таскать кирпичи, подметать, резать кусты. Я бы посоветовал всем сюда сходить, потому что для жизненного опыта будет полезно.

Зарплата у ребят достойная. За 10 дней вполне реально получить около 350 рублей. Тем более график неполный. А дальше им решать – на что потратить свои кровные. Кстати, не все спешат приобретать подарки для себя, некоторые готовят сюрприз своим родным.