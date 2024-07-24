Прямой эфир

Есть ряд требований. Что нужно для того, чтобы попасть в студотряд?

24 июля 2024 11:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

И отдохнуть, и заработать первые деньги. Все большую популярность среди молодежи набирают студенческие отряды. Сейчас на полях, в лесных питомниках, оздоровительных лагерях, строительных объектах работают свыше полутора тысяч человек. Достойный трудовой десант. Почему все больше ребята выбирают летом подработку и какие условия для них созданы? Об этом и не только рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Есть ряд требований. Что нужно для того, чтобы попасть в студотряд?-1

Кипит работа и в Фаниполе. Здесь студотряд участвует в строительстве новой школы на 1 050 учащихся. Это будет самое большое учреждение образования в городе-спутнике. Кроме учебного корпуса, здесь возведут здание бассейна, индивидуальной газовой котельной, уличных спортивных и учебных локаций. Объект действительно уникальный для Фаниполя, ребята чувствуют всю ответственность. Конечно. помощь неоценима. Студотрядовцы позволяют ускорить процесс строительства. В отряде около двух десятков крепких парней. И Ксения Савицкая, которая также наравне с сильным полом участвует в таком, казалось бы, не женском деле.

Есть ряд требований. Что нужно для того, чтобы попасть в студотряд?-4

Ксения Савицкая, учащаяся Дзержинского государственного колледжа:
Мне нравится атмосфера. Я хотела найти себе что-то новое. В прошлом году я работала в лесхозе. Приятно, что я помогаю в строительстве школы.

У каждого своя зона ответственности. Узнали, чем занимаются студотряды в питомнике Минского лесхоза – подробности здесь.

Ежегодно строительные студотряды помогают в возведении детских садов и жилых домов. Так что этот опыт для Дзержинщины не в новинку. Как и для Дмитрия Довнара – командира молодежного отряда.

Есть ряд требований. Что нужно для того, чтобы попасть в студотряд?-7

Дмитрий Довнар, командир студенческого отряда:
В мои обязанности входит наблюдение за соблюдением техники безопасности нашими работниками студотряда. Также в мои обязанности входит выполнение работы, сопровождение их. Это маленькая ступенька, вклад в образование. Командир – это очень ответственное дело.

Кстати, попасть в студотряд не так и просто. Есть ряд требований. Нужно пройти медкомиссию, получить при необходимости разрешения от одного или двух родителей, а также не иметь задолженностей по учебе.

Подробности в видео.

# Стройотряды в Беларуси # общество # Юлия Минич

Другие новости рубрики

Все новости
У каждого своя зона ответственности. Узнали, чем занимаются студотряды в питомнике Минского лесхоза
24 июля 2024 11:47

У каждого своя зона ответственности. Узнали, чем занимаются студотряды в питомнике Минского лесхоза

Интересная новинка «Топот мягких лапок». Автор рассказала о своей книге
24 июля 2024 11:13

Интересная новинка «Топот мягких лапок». Автор рассказала о своей книге

Президент пообещал продолжить внеплановые проверки хозяйств во время уборочной
24 июля 2024 11:08

Президент пообещал продолжить внеплановые проверки хозяйств во время уборочной