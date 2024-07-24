Есть ряд требований. Что нужно для того, чтобы попасть в студотряд?

И отдохнуть, и заработать первые деньги. Все большую популярность среди молодежи набирают студенческие отряды. Сейчас на полях, в лесных питомниках, оздоровительных лагерях, строительных объектах работают свыше полутора тысяч человек. Достойный трудовой десант. Почему все больше ребята выбирают летом подработку и какие условия для них созданы? Об этом и не только рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Кипит работа и в Фаниполе. Здесь студотряд участвует в строительстве новой школы на 1 050 учащихся. Это будет самое большое учреждение образования в городе-спутнике. Кроме учебного корпуса, здесь возведут здание бассейна, индивидуальной газовой котельной, уличных спортивных и учебных локаций. Объект действительно уникальный для Фаниполя, ребята чувствуют всю ответственность. Конечно. помощь неоценима. Студотрядовцы позволяют ускорить процесс строительства. В отряде около двух десятков крепких парней. И Ксения Савицкая, которая также наравне с сильным полом участвует в таком, казалось бы, не женском деле.

Ксения Савицкая, учащаяся Дзержинского государственного колледжа:

Мне нравится атмосфера. Я хотела найти себе что-то новое. В прошлом году я работала в лесхозе. Приятно, что я помогаю в строительстве школы. У каждого своя зона ответственности. Узнали, чем занимаются студотряды в питомнике Минского лесхоза – подробности здесь. Ежегодно строительные студотряды помогают в возведении детских садов и жилых домов. Так что этот опыт для Дзержинщины не в новинку. Как и для Дмитрия Довнара – командира молодежного отряда.