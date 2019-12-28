«Деды Морозы, шагом марш!» В Могилёве полторы сотни новогодних персонажей устроили праздник для жителей

Новости Беларуси. В Могилеве Деды Морозы ведут ежедневный отсчет до главного зимнего праздника. Полторы сотни сказочных персонажей торжественно провожают последние дни декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под звуки оркестра, аплодисменты зрителей и новогодние хиты «Сказочное шествие» дефилирует по пешеходной улице Ленинской. Все герои собрались на площади Звезд, а главный Дед Мороз Могилевской области из своей резиденции по видеосвязи дал команду.

Деды Морозы, слушаем мою команду! Равняйсь, смирно! Дарить новогоднее настроение, шагом марш! После «Морозных переговоров» сказочные герои отправились на следующую остановку, где гостей ждал флешмоб под символичным названием «До Нового года осталось...»

Мы из Санкт-Петербурга приехали встречать Новый год к родителям жены. Белорусов с Новым годом! Всего хорошего и удачного нового года.

Очень крутой концерт и новогоднее настроение. Пусть снега и нет, но очень классно все придумали. С Новым годом всех, счастья и здоровья!