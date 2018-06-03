Профилизация образования в Беларуси. С какого возраста процесс усиленного обучения по направлениям наиболее эффективен?
Новости Беларуси. Нужна ли профилизация образования в Беларуси, и в каком возрасте она начинает работать более эффективно? Игорь Карпенко объяснил, почему профилировать детей по направлениям лучше в старших классах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Огнева, СТВ:
Много сейчас говорят о профилизации образования. Была на собрании, не стану скрывать, даже в нашем третьем классе учитель говорит о том, что может быть в нашем пятом детей будут делить в соответствии с тем, что им ближе. Например, математика или русский язык. Скажите, так ли это?
Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь:
Я думаю, что о профилизации надо вести разговор в 7-8 классе, когда можно уже комплексно оценить возможности ребенка, где он себя проявил – в гуманитарной, физико-математической, химико-биологической направленностях. Уже после 9-го класса, когда он выдержит испытания за 9-ый класс, покажет свои результаты, он должен выбрать самостоятельно формат дальнейшего движения.
Большое интервью Игоря Карпенко программе «Неделя» читайте здесь