Профилизация образования в Беларуси. С какого возраста процесс усиленного обучения по направлениям наиболее эффективен?

Новости Беларуси. Нужна ли профилизация образования в Беларуси, и в каком возрасте она начинает работать более эффективно? Игорь Карпенко объяснил, почему профилировать детей по направлениям лучше в старших классах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Огнева, СТВ:

Много сейчас говорят о профилизации образования. Была на собрании, не стану скрывать, даже в нашем третьем классе учитель говорит о том, что может быть в нашем пятом детей будут делить в соответствии с тем, что им ближе. Например, математика или русский язык. Скажите, так ли это?