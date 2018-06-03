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Профилизация образования в Беларуси. С какого возраста процесс усиленного обучения по направлениям наиболее эффективен?

03 июня 2018 17:07
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Новости Беларуси. Нужна ли профилизация образования в Беларуси, и в каком возрасте она начинает работать более эффективно? Игорь Карпенко объяснил, почему профилировать детей по направлениям лучше в старших классах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Профилизация образования в Беларуси. С какого возраста процесс усиленного обучения по направлениям наиболее эффективен? -1

Юлия Огнева, СТВ:
Много сейчас говорят о профилизации образования. Была на собрании, не стану скрывать, даже в нашем третьем классе учитель говорит о том, что может быть в нашем пятом детей будут делить в соответствии с тем, что им ближе. Например, математика или русский язык. Скажите, так ли это?

Профилизация образования в Беларуси. С какого возраста процесс усиленного обучения по направлениям наиболее эффективен? -4

Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь:
Я думаю, что о профилизации надо вести разговор в 7-8 классе, когда можно уже комплексно оценить возможности ребенка, где он себя проявил – в гуманитарной, физико-математической, химико-биологической направленностях. Уже после 9-го класса, когда он выдержит испытания за 9-ый класс, покажет свои результаты, он должен выбрать самостоятельно формат дальнейшего движения.

Большое интервью Игоря Карпенко программе «Неделя» читайте здесь

# Образование в Беларуси # общество # Игорь Карпенко # Фотофакт

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