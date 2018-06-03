Изменения во вступительной кампании, профилизация образования и престиж учительской профессии. Большое интервью Игоря Карпенко

Новости Беларуси. И радость, и грусть. Одиннадцатиклассники на неделе попрощались со школьными уроками – в Беларуси прозвенел последний звонок, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Только в Минске школу окончили более 10 тысяч юношей и девушек. Впереди экзамены, выпускные вечера, централизованное тестирование, зачисление в вузы и колледжи. В 2018 году существенных изменений во вступительной кампании не будет, но перемены грядут. Чего и когда ждать детям и, конечно, родителям в эксклюзивном интервью «Недели». Юлия Огнева отправилась к министру образования Игорю Карпенко.