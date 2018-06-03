Министр образования Беларуси рассказал о новой методологии, которая позволит сопоставлять уровень оценки в школе с уровнем оценки по ЦТ

В чем они будут заключаться и какую принесут пользу рассказал министр образования Республики Беларусь Игорь Карпенко.

Новости Беларуси. В Беларуси анонсировали изменения в процессе поступления в высшие учебные заведения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Огнева, СТВ: При поступлении в вузы вы уже анонсировали, что будут какие-то изменения…

Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь:

Мы говорим о том, что за централизованным тестированием нельзя потерять личность абитуриента. Скорее всего могут по некоторым специальностям появиться внутренние вступительные испытания. Мы, кстати, рассматриваем вопрос изменения методологии подсчета баллов централизованного тестирования.

Сейчас у нас шкала рейтинга. Многие родители, учащиеся не понимают, как это так, он имел, допустим, восьмерку в средней школе по математике, а тест вдруг написал на 45 баллов. Так это что – 4, 5 балла? Все начинают задавать такой вопрос. Мы разработали новую методологию, которую попытаемся в 2018 году апробировать. Мы говорим об абсолютной шкале баллов, которая позволила бы учащимся и родителям четко сопоставлять уровень оценки в школе с уровнем оценки по централизованному тестированию.

Юлия Огнева:

В 2018 году будет новая и старая система одновременно?

Игорь Карпенко:

Старая система никаким образом влиять не будет. Мы даже не будем давать результат второй системы на руки. Это для себя делаем.