Игорь Карпенко о нововведениях в выпускных экзаменах: Мы должны найти формулу, которая сбалансирует потребности школы, учащихся и родителей
Новости Беларуси. В Минске школу окончили более 10 тысяч юношей и девушек. Впереди экзамены, выпускные вечера, централизованное тестирование, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Министр образования рассказал, стоит ли бояться изменения в системе школьных экзаменов и централизованного тестирования.
Юлия Огнева, СТВ:
Уже по сегодняшнему дню ясно, что каких-то серьезных изменений в выпускных экзаменах не произошло в этом году. Планируются ли они в последующем?
Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь:
Главная проблема, которая сегодня есть с выпускными экзаменами, это то, что форма выпускного экзамена в школе не соответствует форме вступительных испытаний, которые проводятся в высших учебных или средних специальных заведениях. Наверное, мы должны выйти на какую-то формулу, которая позволила бы сбалансировать потребности и школы, и учащегося, и родителей, и вывести совершенно на новый формат. Это не будет ни для кого громом среди ясного неба.
Юлия Огнева:
Это будет перспектива года или двух?
Игорь Карпенко:
Думаю, где-то так.
Большое интервью Игоря Карпенко программе «Неделя» читайте здесь