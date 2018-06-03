Игорь Карпенко о нововведениях в выпускных экзаменах: Мы должны найти формулу, которая сбалансирует потребности школы, учащихся и родителей

Новости Беларуси. В Минске школу окончили более 10 тысяч юношей и девушек. Впереди экзамены, выпускные вечера, централизованное тестирование, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Министр образования рассказал, стоит ли бояться изменения в системе школьных экзаменов и централизованного тестирования.