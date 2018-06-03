Как в Голливуде. Именные тротуарные плитки появятся в Могилёве

Новости Беларуси. На одной из главных площадей Могилёва появится именная тротуарная плитка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Любой желающий, заплатив определённую сумму, сможет вписать себя в историю – заказать гравировку своей фамилии, имени и отчества. Проект так и называется – «Имена Могилёва». Приём заявок на местную «Аллею звёзд» уже стартовал.



Вот он первый заказчик. Виталий Гришкевич решил сделать сюрприз жене - выгравировать имя любимой в центре города. Условия простые. Заплатил и пришёл оформлять договор.

Виталий Гришкевич, житель Могилёва:

Акция интересная и оригинальная. Оригинальная ещё и тем, что у моей супруги как раз совпадает день рождения. Поэтому я хочу преподнести ей этот оригинальный подарок.

Могилевчане отнеслись к идее осторожно. Заявок пока немного. В основном звонят и задают вопросы.

Татьяна Манёнок, ведущий юрисконсульт Могилёвского городского управления коммунальных предприятий:

Некоторые люди спрашивают: можно ли фамилии умерших родственников? Нет, нельзя. Можно ли клички животных? Тоже нельзя. Даты рождения, даты свадьбы – тоже нельзя. Только свою фамилию, имя, отчество.

Исключением из правила могут стать известные уроженцы Могилёва, жившие в разные времена. С инициативой увековечить их имена рядом с ныне живущими выступили историки. Связать прошлое и настоящее.

Алексей Батюков, директор музея истории Могилёва:

Тых людзей, пра якіх мы дакладна ведаем, што яны нарадзіліся ў Магілёве, здзейснілі свае значныя ўчынкі склаўся спіс прыблізна з трох-чатырох дзесяткаў імёнаў. Напрыклад, наш друкар Спірыдон Собаль, наш складальнік Магілёўскай хронікі Трафім Сурта.



Именная плитка будет выглядеть вот так – 30 на 30 сантиметров, жёлтые буквы на сером граните. Цвет и шрифт ещё не окончательные.

Андрей Климов, и.о.директора Могилёвского городского управления коммунальных предприятий:

Плитка, произведённая из гранита, она достаточно долговечная. Надписи будут сделаны профессионально. Думаю, ближайшие 10 лет с ними ничего не случится.

Именная зона появится на площади Славы. Сейчас здесь вовсю идёт реконструкция, укладывается та самая плитка. Гравёры приедут через месяц. Идея эта не нова. Могилевчане просто переняли опыт других европейских городов, где таким образом нередко собирают деньги на благоустройство.