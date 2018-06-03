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Как в Голливуде. Именные тротуарные плитки появятся в Могилёве

03 июня 2018 14:38
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Новости Беларуси. На одной из главных площадей Могилёва появится именная тротуарная плитка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как в Голливуде. Именные тротуарные плитки появятся в Могилёве-1

Любой желающий, заплатив определённую сумму, сможет вписать себя в историю – заказать гравировку своей фамилии, имени и отчества. Проект так и называется – «Имена Могилёва». Приём заявок на местную «Аллею звёзд» уже стартовал.

Как в Голливуде. Именные тротуарные плитки появятся в Могилёве-4


Вот он первый заказчик. Виталий Гришкевич решил сделать сюрприз жене - выгравировать имя любимой в центре города. Условия простые. Заплатил и пришёл оформлять договор.

Как в Голливуде. Именные тротуарные плитки появятся в Могилёве-6

Виталий Гришкевич, житель Могилёва:
Акция интересная и оригинальная. Оригинальная ещё и тем, что у моей супруги как раз совпадает день рождения. Поэтому я хочу преподнести ей этот оригинальный подарок.

Как в Голливуде. Именные тротуарные плитки появятся в Могилёве-9

Могилевчане отнеслись к идее осторожно. Заявок пока немного. В основном звонят и задают вопросы.

Как в Голливуде. Именные тротуарные плитки появятся в Могилёве-12

Татьяна Манёнок, ведущий юрисконсульт Могилёвского городского управления коммунальных предприятий:
Некоторые люди спрашивают: можно ли фамилии умерших родственников? Нет, нельзя. Можно ли клички животных? Тоже нельзя. Даты рождения, даты свадьбы – тоже нельзя. Только свою фамилию, имя, отчество.

Как в Голливуде. Именные тротуарные плитки появятся в Могилёве-15

Исключением из правила могут стать известные уроженцы Могилёва, жившие в разные времена. С инициативой увековечить их имена рядом с ныне живущими выступили историки. Связать прошлое и настоящее.

Как в Голливуде. Именные тротуарные плитки появятся в Могилёве-18

Алексей Батюков, директор музея истории Могилёва:
Тых людзей, пра якіх мы дакладна ведаем, што яны нарадзіліся ў Магілёве, здзейснілі свае значныя ўчынкі склаўся спіс прыблізна з трох-чатырох дзесяткаў імёнаў. Напрыклад, наш друкар Спірыдон Собаль, наш складальнік Магілёўскай хронікі Трафім Сурта.

Как в Голливуде. Именные тротуарные плитки появятся в Могилёве-21


Именная плитка будет выглядеть вот так – 30 на 30 сантиметров, жёлтые буквы на сером граните. Цвет и шрифт ещё не окончательные.

Как в Голливуде. Именные тротуарные плитки появятся в Могилёве-23

Андрей Климов, и.о.директора Могилёвского городского управления коммунальных предприятий:
Плитка, произведённая из гранита, она достаточно долговечная. Надписи будут сделаны профессионально. Думаю, ближайшие 10 лет с ними ничего не случится.

Как в Голливуде. Именные тротуарные плитки появятся в Могилёве-26

Именная зона появится на площади Славы. Сейчас здесь вовсю идёт реконструкция, укладывается та самая плитка. Гравёры приедут через месяц. Идея эта не нова. Могилевчане просто переняли опыт других европейских городов, где таким образом нередко собирают деньги на благоустройство.

Как в Голливуде. Именные тротуарные плитки появятся в Могилёве-29

Юрий Прокопенко, СТВ:
Территория площади – 12 тысяч квадратных метров. Это примерно 100 тысяч вот таких гранитных плиток. Соответственно, именно столько горожан смогут оставить здесь своё имя. Нужно только изыскать нужную сумму денег и успеть подать заявку – до середины июня.

# Необычное # общество # Виталий Гришкевич # Татьяна Манёнок # Алексей Батюков # Андрей Климов # Фотофакт

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