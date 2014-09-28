Профессия «авиатор»: почему люди хотят летать как птицы и действительно ли у летчиков первым делом – самолеты?

Новости Беларуси. Курсанты авиационного факультета Военной академии на неделе надели лейтенантские погоны. Это значит, уже через месяц 18 авиаторов заступят на боевые дежурства. Профессия «покорителя небес» летчика всегда привлекала романтиков. Однако в реальности это одно из самых тяжелых и ответственных занятий. Пилоты сталкиваются не только с перегрузками на большой высоте, но и большой психологической напряженностью.

Артем Артюхов, выпускник авиационного факультета Военной академии Республики Беларусь:

Я учился в лужеснянской гимназии Витебской области в военно-патриотическом классе. Мой военный руководитель, Башкатов Николай Николаевич, был вертолетчиком, участником войны в Афганистане. Год я там учился, он рассказывался про прелести военной службы.

В его летной книжке уже больше 200 часов налета. А уже завтра курсант Артюхов получит звездный проездной в небо.

Артем Артюхов, выпускник авиационного факультета Военной академии Республики Беларусь:

На 9 Мая я впервые поднялся в воздух на вертолете МИ-2 и влюбился в небо. После этого мне самому захотелось управлять летательным аппаратом.

Еще в 16 будущий авиатор, так сказать, испробовал небо, прыгнув с парашютом. Именно с того момента и начался его улетный роман.

Артем Артюхов, выпускник авиационного факультета Военной академии Республики Беларусь:

Эти ощущения невозможно передать. Это нужно собственноручно испытать.

Без пяти минут лейтенант готовит к выпускному свой парадный мундир, а мысли витают в воздухе. Речь заходит о тумблерах и он словно здесь же парит.

Артем Артюхов, выпускник авиационного факультета Военной академии Республики Беларусь:

23 августа 2010 года состоялся мой первый вылет. Я как сейчас помню этот момент, когда ты отрываешься в воздух, осматриваешься, смотришь назад, что на самом деле нет инструктора. К любому летчику подойдите и он скажет, что при первом своем самостоятельном вылете он пел. Я тоже пел. Непроизвольно все. Мысли крутятся в голове и слова песни.

Самое сложное в авиации – это посадка. Посадил я очень хорошо. Я помню, как руководитель полетов сказал: «99-й, молодец. Оценка «отлично».

Это его, как говорят авиаторы, крайнее рандеву с учебным гнездом. Впереди боевые дежурства и реальная служба. Но до этого – 5 лет то парты, то аэродромы.

Артем Артюхов, выпускник авиационного факультета Военной академии Республики Беларусь:

Если бы не было перспектив, я бы не был, наверное, в Вооруженных Силах. Если брать СНГ, у нас одна из самых сильных армий.

С неба доносится гул мотора. Словно конферансье самолет «Як» намекает: скоро время «Ч». Родители лейтенантов спешат на торжественное построение.

Алла Артюхова:

Чувство гордости есть. Я вообще как будто уже летаю.

Алла Петровна заметно волнуется. А вот Сергей Васильевич за суровой выправкой офицера-отставника и невозмутимым выражением лица скрывает сантименты. Но все же признается: сын пошел в отца.

Сергей Артюхов:

Закончил школу, я хотел поступать в летное училище, но не сложилось по состоянию здоровья. Может, это генетически.

Алла Артюхова:

Он мне сказал: «Мама, я хочу стать летчиком». Я его отговаривала как могла. Но не сумела, не получилось.

Под медь оркестра и звон монет каждый честно и с честью. И, пожалуй, самый трогательный момент в выпускном ритуале – преклонение перед знаменем.

Уже завтра дипломированные авиаторы разъедутся по авиабазам и разлетятся в разные стороны белорусского неба, чтобы без пафоса спала спокойно страна.

Артем Артюхов, выпускник авиационного факультета Военной академии Республики Беларусь:

Прежде всего военный летчик – это человек военный. Такие понятия, как долг, честь, родина еще никто не отменял. А для летчика в первую очередь, я считаю, это должна быть порядочность, честность и добросовестное отношение к своему делу. Многие знают, что авиация не прощает ошибок никогда и никому.

Возможно, их авиационные маршруты еще пересекутся в высоте, а сейчас, впрочем, навсегда они – летное братство.

Пускай и летный экспонат, но лейтенант Артюхов при виде вертолета не входит в штопор, а, скорее, в вираж. И тут же знакомит родителей со своим, так сказать, рабочим кабинетом.

Но от предполетной подготовки – к практике. Для родителей вертолетчика мы подготовили свой летный эксперимент, чтобы о службе сына знали не понаслышке.

К отцу вопросов нету. Как никак у бывшего ВДВшника 12 прыжков с парашютом, а вот для мамы это первый вылет. Испытание высотой пройдено, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Алла Артюхова:

Да, мне понравилось. Спокойно, не тревожно. Не боевая. Еще чуть-чуть можно было выше.

И все-таки эта любовь к полетам – чувство, которое, действительно навсегда. Это настоящая зависимость. Ведь авиаторы, как и птицы, рождаются, чтобы летать.

Артем Артюхов, выпускник авиационного факультета Военной академии Республики Беларусь:

Когда уже начал летать, снится небо, снятся прыжки, снятся полеты на разных летательных аппаратах. Даже на которых я никогда не летал.

Хоть первым делом принято у них считать самолеты, а девушки – потом, Артем решил на этот вечер сменить приоритеты. Ведь в военном деле нужно позаботится и о надежном тыле, о том, кто будет рядом и при влезете, и при посадке.

Ольга Котенкова:

Когда у него полеты, на самом деле мне хочется быстрее, когда он приземляется, чтобы написал хотя бы сообщение. Я всегда этого очень жду. Я готова за ним хоть на край света.

Это как в той песне: «Любите девушки простых романтиков, отважных летчиков...» Артем будто заходит по приборам и выруливает по посадочной полосе своей жизни, определяя место своей личной дислокации.

За творческим номером, оказывается, скрывается грандиозный план. Девушка Артема в него не посвящена, ну уж точно должна быть на седьмом небе.