В Брестской области при проведении мелиоративных работ обнаружен бивень мамонта

Новости Беларуси. В Брестской области при проведении мелиоративных работ был обнаружен ценный доисторический экспонат – бивень мамонта. Он в хорошем состоянии – болотистые почвы уберегли кость от разрушения.

Для Александра Сацюка это был обычный рабочий день. В мелиорации мужчина трудится уже более 25 лет. И, очищая канал реки Неслуха, на необычную находку он не рассчитывал. На глубине около 4 метров вместо привычного ила и грязи в ковш экскаватора попал предмет доисторический.

Александр Сацюк, экскаваторщик:

Въехал, зацепил его. Что-то подозрительное: не коряга торчит. Вышел с экскаватора, вытянул один кусок сантиметров 40, второй и третий.

Когда Александр Васильевич вынес находку на берег и соединил части между собой, сразу понял: в его руки попал редкий предмет.

Александр Сацюк, экскаваторщик:

Я сразу, когда его нашел, позвонил начальству. Это, думаю, старинная находка. Зачем она мне? Думаю, пусть будет для нас, для Беларуси.

Версию о том, что находка имеет историческую ценность, подтвердили и специалисты.

Полутораметровый бивень весом около 20 килограммов – по «мамонтовым меркам», небольшой зуб, который вероятнее всего принадлежал мамонтенку 30-40 лет.

У взрослых доисторических слонов клыки в длину достигали трех-четырех метров.

Федор Рацик, заведующий филиалом археологии Мотольского музея народного творчества:

Для данной местности находка уникальна тем, что не сильно часто они у нас появляются. Последние находки, именно бивень мамонта, у нас находились примерно 20 лет назад.

Елена Калечиц, доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник государственного научного учреждения «Институт истории Национальной академии наук Беларуси»:

Спасибо им, что они были внимательны, сообщили, пополнили список таких находок. Находки всегда интересны, вызывают большой ажиотаж. Когда-то это была самая желанная находка для палеолитического охотника.

Он сооружал каркас жилища из костей мамонта, черепа их ставились по овалу и образовывали фундамент.

Необычный трофей для изучения и определения возраста передадут специалистам Национальной академии наук. Впрочем, это не первая подобная находка. Так, при строительстве жилого дома в Минске были также обнаружены части бивней, зубов и скелета мамонта. Прикоснуться к палеолиту удалось и рабочим в Гомеле.

Все животные обитали на территории современной Беларуси примерно в одно время. Однако могли ли они общаться между собой – ответ на этот вопрос ученые найдут едва ли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.