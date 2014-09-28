Учитель года Беларуси-2014: Уровень престижа учительской профессии нужно поднимать, делать это нужно срочно

Новости Беларуси. На вопросы ведущего программы «Неделя» отвечает победитель Республиканского конкурса «Учитель года Беларуси-2014», учитель истории ГУО «Средняя школа № 11 Молодечно» Виктор Жук.

Разрешите вас поздравить с этой наградой. Немного неожиданно видеть достаточно молодого человека.

Виктор Жук:

Спасибо.

Вам 27 лет, то есть вы недавно закончили университет, насколько я понимаю.

Виктор Жук:

Да, относительно недавно, в 2010 году.

Преподаватель истории. Сравнивая себя, когда вы получали знания в школе, сидя за партой, и сейчас, с учениками, которым вы преподаете, вы какие-то отличия видите?

Виктор Жук:

Я не могу ничего сказать плохого о традиционном подходе к обучению, ведь были учителя, которые способствовали воспитанию великих личностей. Были они десяток, 20 лет, 100 лет назад. Другое дело, что учитель должен идти в ногу со временем. Современный учитель должен использовать различные современные методики, технологии. Как образовательные, так и информационные.

Часто приходится слышать критику в адрес молодежи. Клиповое мышление, фрагментарное восприятие. Как усваивается материал, скажем так, больше 120 символов, больше абзаца? Молодые люди его хорошо усваивают?

Виктор Жук:

Информацию нужно, во-первых, давать дозировано. Во-вторых, нужно проводить частный отбор содержания, если материал сложен для восприятия. В-третьих, важно то, чтобы ученики сами добыли этот материал. Как это сделать – это уже задача учителя, как организовать работу с теми же текстами.

Первый учитель года в суверенной Беларуси Юрий Маслов как-то говорил, что ему пришлось изображать чайник. А насколько необычны ваши уроки бывают? Вам приходится что-нибудь эдакое изображать, чтобы материал легче усваивался?

Виктор Жук:

Любой сложный материал проще всего, понятен тогда, когда приводишь какие-то примеры бытовые. И порой приходится к этим примерам прибегать. Вплоть до каких-то небольших театрализованных постановок. Так, например, гораздо проще, учащимся будет понятно, что такое мануфактура, если показать процесс производства какого-то изделия мануфактурного на классе. И каждый будет выполнять какую-то функцию. Таким образом, у них будет налажено производство. Либо какие-то другие примеры даже можно приводить, где на простых примерах можно объяснять сложные вещи.

На моих уроках важен диалог. Ни в коем случае не монологическая речь учителя. Учащиеся должны высказывать свою точку зрения, они должны отвечать на какие-то вопросы, сами задавать вопросы. На уроке для меня важна не тишина, на уроке для меня важен шум. Разумеется, шум рабочий. Но минутная тишина на уроке может быть только во время проверочной работы на моих уроках.

Современный образовательный процесс нацелен на что: на то, чтобы вложить знания в голову ученика?

Виктор Жук:

Нет. В первую очередь он ориентирован на формирование компетенции, которая позволит в последствии, в жизни, учащемуся, когда он выйдет во взрослую жизнь, ориентироваться в окружающем его информационном поле. Он должен обладать какими-то умениями и навыками, которые позволят ему, в дальнейшей жизнедеятельности пригодятся. В первую очередь на это.

Что вы думаете о престиже учительской профессии сегодня?

Виктор Жук:

Уровень престижа учительской профессии нужно поднимать, делать это нужно срочно, потому как учителя после окончания, молодые педагоги, молодые специалисты после окончания университета в школу идти работать не хотят. Конечно, это и уровень заработной платы. Не без этого, об этом нельзя молчать. И, разумеется, это перегруженность бумагами, которая сегодня сохраняется в школе. То, что учитель-предметник должен заниматься совершенно не касающимися его делами. Вот поэтому и не хотят, бояться элементарно.

Если с другой стороны подойти, к централизованному тестированию, например. В этом году в педагогические вузы брали абитуриентов, которые набрали, наверное, наименьший балл за всю историю.

Виктор Жук:

Недобор. Сам-то никто не хочет. Как правило идут в педуниверситет зачем? За тем, чтобы получить не специальность, а высшее образование и потом забыть про то, что ты учитель. В частности, несмотря на то, что я учился на заочном отделении, из моей группы никто, по сути, кроме меня (по-моему, плюс-минус два человека) по специальности не работает.

А вот для вас сейчас определяющий фактор – зарплата или любовь к профессии?

Виктор Жук:

Любовь к профессии. Мне нравится работать в школе, я люблю то, чем я занимаюсь. Поэтому я здесь. Заработная плата – это такой приятный бонус, назовем это так.

Как я пришел в профессию? Заходя в класс, я был историком, выходя, я был учителем. Пока ты не знаешь, как ты будешь себя вести себя с детьми, как ты будешь реагировать, как они будут реагировать на тебя, ты не поймешь: учитель ты или нет. Если тебя дети не приняли, то зачем мучить себя и детей, работать в школе. Нужно найти что-то другое. Поэтому тут очень важен тот фактор, как получается работать с детьми.

На ваш взгляд, чем отличается сельский и городской учитель? Какое-тот существенное отличие здесь есть?

Виктор Жук:

В первую очередь – наполняемость классов. Если сельскому учителю приходится работать с классокомплектами до 10 человек, может, чуть больше у него может быть, может, даже меньше быть. То после оптимизации в городских школах – по 28-30 человек в классе сидит.

Все зависит от личности педагога. То есть нельзя сказать, что педагоги городские каким-то образом лучше владеют технологией или еще чем-то. Если учитель мотивирован к саморазвитию, то не важно, где он преподает: в сельской школе либо в городской.

А вы согласны с утверждением, с фразой, что нет плохих учеников – есть плохие учителя?

Виктор Жук:

Разумеется, нет плохих учеников. Все ученики хорошие, и учитель должен раскрыть потенциал любого ученика. За каждого ученика можно зацепиться.

И вытянуть его? Нет таких, что нельзя обучить?

Виктор Жук:

Таких, чтобы совсем, нет. Вы знаете, есть интегрированные классы, где учатся дети с особенностями. Но их тоже можно обучить. Что же говорить о тех, кто учится в обычных классах. Всех можно научить. Вопрос, как к этому подойти, как организовать процесс обучения, как сделать так, чтобы им было интересно.

Как считаете, компьютер сможет заменить, компьютерные технологии учителя?

Виктор Жук:

Никогда.

Почему?

Виктор Жук:

Потому что личность учителя заменить невозможно в принципе ничем. Потому что компьютер – это заложенная программа. А учитель мобильный, он должен ориентироваться в той или иной ситуации. И, в конце концов, компьютер никак не сможет воспитать те личностные качества, которые воспитывает в учащихся учитель.