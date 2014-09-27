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Московский район Минска: глава администрации рассказал о том, над чем кипит работа сейчас и что в планах по развитию района

27 сентября 2014 15:30
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Новости Беларуси. 37 лет назад образован Московский район Минска. Он считается одним из самых молодых в городе. Жизнь в районе бурлит: здесь отстроена студенческая деревня и реконструирован проспект Дзержинского. Но это не повод опустить руки! Что еще нужно сделать и над чем сегодня кипит работа, рассказал руководитель Московского района Евгений Вовна.

Глава администрации Московского района говорил о строительстве жилья, благоустройстве, модернизации предприятий.

К слову, модернизация предприятий района — процесс непрерывный. Так, обновление технологических линий позволило косметическому предприятию, которое работает в Московском районе, производить в итоге 700 наименований продукции. От идеи до выпуска, например, чудо-крема может пройти три года. Такая новинка может пригодиться тем, кто не высыпается по ночам. Какие еще  открытия ожидаются в Московском районе?

Ответы на вопросы по теме вы найдете в сегодняшнем выпуске программы «Большой город» на СТВ!

# общество # Предприятия Беларуси # Евгений Вовна

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