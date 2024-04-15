«Проекты начинают работать!» Как Россия помогает нашим предприятиям преодолевать санкционное давление?

Беларусь и Россия преодолели санкционное давление. Об этом Александр Лукашенко заявил на переговорах в Кремле с Владимиром Путиным. В нестабильное время братские народы стали друг другу надежной опорой и выработали механизмы кооперации, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусские предприятия успешно осваивают выделенные Россией кредиты под совместные проекты – благодаря им производства развиваются и выпускают востребованную на рынке соседей продукцию. Тему продолжит Анна Корольчук.

Для «Гомсельмаша» модернизация – процесс постоянный. Чтобы конкурировать на рынке, нужно идти в ногу со временем, без нового оборудования промышленному гиганту не обойтись. Сейчас, к примеру, в цеху идет пусконаладка четырех токарно-вертикальных станков.

Данное оборудование является высокопроизводительным импортным, оно позволит увеличить производительность.

Гомельский производитель одним из первых получил финансирование проекта по открытой российской кредитной линии. Доля экспорта продукции ближайшим соседям доходит до 70 % и продолжает расти. Россиянам продают не только готовую технику, но и детали – от простых пластмассовых изделий до сложной гидравлики. Переоснащение углубит кооперационную цепочку.

Александр Курбачев, заместитель главного инженера – начальник управления технического перевооружения предприятия «Гомсельмаш»:

Инвестиционный проект планируется к реализации с выходом на проектную мощность в 2027 году. Планируется к приобретению более 150 единиц технологического оборудования. На данный момент проект про финансирован на общую сумму порядка 1,5 миллиарда российских рублей. Приобретено и введено в эксплуатацию семь единиц технологического оборудования. В этом году уже поступили 10 единиц технологического оборудования До конца года на предприятие поставят еще около 60 единиц нового оборудования. Мощности вырастут, а за ними и объемы производства. В 2024 году «Гомсельмаш» планирует выпустить 3 500 самоходных комбайнов. Продолжается работа и по импортозамещению.

Анна Корольчук, корреспондент:

Специалисты освоили выпуск сложных узлов и деталей. Так, механосборочный цех завода производят более 200 видов редукторов, половину из которых раньше закупали в Европе. Ведь задача номер один для отечественной промышленности – уйти от импорта и нарастить свою технологическую независимость.

В этом направлении движется и станкостроительный завод. Его продукция хорошо известна в республике – более 500 белорусских предприятий работают на гомельских станках. В год их выпускают около 100 единиц, но стоит задача повысить планку. На просторах Союзного государства новое оборудование ждут десятки заказчиков. Для этого здесь реализуют инвестпроект с российским капиталом. Соседи заинтересованы, ведь около 70 % продукции завода отправляется к ним на экспорт.

Анатолий Савенок, директор предприятия «Станкогомель»:

Организовываем параллельно производство обрабатывающих центров, чтобы сохранить поток фрезерных станков, по этому проекту мы закупаем около 60 единиц оборудования. Создаются новые высокопроизводительные рабочие места, ну и, соответственно, мы должны поднять объем производств и отгрузок обрабатывающих центров до 140 штук в год.

Виталий Демиров, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Две таких самых, скажем, фундаментальных основных сфер в рамках нашей единой промышленной политики – это станкостроение, микроэлектроника. Их развитию наше государство уделяет очень пристальное внимание. В общем-то, у нас есть развитие соответствующих инновационных проектов, промышленных кластеров как и в России, так и в Беларуси. Санкции стали своеобразной проверкой на прочность. И толчком к развитию. Белорусские предприятия сместили вектор сотрудничества на рынки стран СНГ. Особое внимание – совместным проектам с Россией.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы преодолели санкционное это давление экономическое. Точно, как и в России. Слушайте, нам если обеспечить вот этот огромный белорусско-российский рынок, еще дружественных стран, с ними работать, – хватит и вам, и нам. Поэтому мы выдержим. Те кредиты, которые были выделены под совместные проекты Российской Федерацией, – 100 миллиардов, помните? Владимир Путин, Президент России:

Под промышленное производство.

– Совместное. Уже 81 миллиард, проекты начинают работать. Как я говорил когда-то, времени много надо, и мы решим те проблемы, которые нам надо вместе с Россией решить. Хотелось бы, чтобы и украинцы были с нами.

Однако западные кураторы не ослабляют свое влияние на киевский режим. Вместе с тем их сторонники – прибалтийские государства – усугубляют ситуацию на границах с Беларусью. Синхронные очереди создают проблемы казахстанским, китайским и иным перевозчикам. Тем самым Беларусь пытаются лишить статуса транзитного государства и создать проблемы в китайско-европейской логистике. Потому сегодня высок запрос на новые торговые пути. Портовое хозяйство стало хорошей альтернативой, которую Беларусь освоила благодаря поддержке России.

Александр Лукашенко:

Мы работаем, смотрим на другие порты, помогают россияне-портовики нам отгружать продукцию. Словом, нет такого, что валяется товар на берегу океана или моря и мы не можем вывезти. И в Санкт-Петербурге, и в Мурманске работаем, на Дальнем Востоке, на севере (очень интересно, Северный морской путь). Мы уже поставляли товары по Северному пути, не имея портов в Мурманске. Несколько тысяч тонн поставили. Очень удобно для наших производителей. Поэтому ваша поддержка здесь для нас была очень важной и актуальной.