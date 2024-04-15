БСЖ выдвинул 80 человек в ВНС. Какие идеи привнесут кандидаты – «Портрет делегата»

Белорусский союз женщин выдвинул на Всебелорусское народное собрание 80 человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 20 из них делегаты от Минска. Это представительницы разных профессий и возрастов, которые готовы со всей своей мудростью и проницательностью отстаивать интересы страны и народа. Одна из них – Татьяна Пивоварчик, директор Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Ленинского района. В профессии четверть века. Идет на ВНС со своими идеями и предложениями. «Портрет делегата» в сюжете Юлии Минич.

Татьяна Пивоварчик, директор Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Ленинского района:

Это такой уникальный класс, потому что это дети, которые только начинают школьное обучение. Сюда зачисляются дети с восьми лет. Есть дети, которые уже показывают очень хорошие результаты. Например, София уже очень многому научилась в этом учебном году.

В Центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Ленинского района Татьяна Пивоварчик работает 25 лет. Прошла путь от учителя-дефектолога до директора учреждения. Профессия непростая, требующая самоотдачи, сил и времени. Ведь в ЦКРОиР на реабилитации находятся самые сложные дети, в том числе с множественными нарушениями психофизического развития. И нужно учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка.