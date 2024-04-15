БСЖ выдвинул 80 человек в ВНС. Какие идеи привнесут кандидаты – «Портрет делегата»
Белорусский союз женщин выдвинул на Всебелорусское народное собрание 80 человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 20 из них делегаты от Минска. Это представительницы разных профессий и возрастов, которые готовы со всей своей мудростью и проницательностью отстаивать интересы страны и народа. Одна из них – Татьяна Пивоварчик, директор Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Ленинского района. В профессии четверть века. Идет на ВНС со своими идеями и предложениями.
«Портрет делегата» в сюжете Юлии Минич.
Татьяна Пивоварчик, директор Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Ленинского района:
Это такой уникальный класс, потому что это дети, которые только начинают школьное обучение. Сюда зачисляются дети с восьми лет. Есть дети, которые уже показывают очень хорошие результаты. Например, София уже очень многому научилась в этом учебном году.
В Центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Ленинского района Татьяна Пивоварчик работает 25 лет. Прошла путь от учителя-дефектолога до директора учреждения. Профессия непростая, требующая самоотдачи, сил и времени. Ведь в ЦКРОиР на реабилитации находятся самые сложные дети, в том числе с множественными нарушениями психофизического развития. И нужно учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка.
Где светофор? Молодец! А где пожарная машина?
В учреждении обучаются три класса и две дошкольные группы. Здесь активно занимаются реабилитацией. Дети проходят подготовку и учатся адаптироваться в социуме. Но когда выпускаются, возникает вопрос: как они найдут себя в профессиональной среде? И как расширить перечень рабочих специальностей для таких особенных выпускников? Это и станет главной мыслью, которую Татьяна Пивоварчик хотела бы донести на Всебелорусском народном собрании.
Подробности в видео.