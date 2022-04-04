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В Минской области по выходным проходят ярмарки. Что там можно купить?

04 апреля 2022 14:15
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Новости Беларуси. В Минской области проходят сельскохозяйственные ярмарки. Районные площадки работают еженедельно по выходным вплоть до 30 апреля, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области по выходным проходят ярмарки. Что там можно купить? -1

Региональные организованы в определенные даты. В некоторых районах они уже состоялись и показали свою потребительскую активность. В эти выходные, 9 и 10 апреля, ярмарки будут организованы в Вилейке, Солигорске и Боровлянах. Жителям области предложат свою продукцию различные организации торговли, общественного питания и местные рыбхозы. На прилавках – мясо, кулинарные и кондитерские изделия. Также пользуются спросом удобрения, семена и посадочный материал.

В Минской области по выходным проходят ярмарки. Что там можно купить? -4

Елена Чеботарь, начальник отдела организации торговли и общественного питания главного управления торговли и услуг Миноблисполкома:
В ярмарках примут участие сельскохозяйственные предприятия мясомолочной отрасли, в широком ассортименте будут представлены как продовольственные, так и непродовольственные товары. Также будут реализовывать товары предприятия торговли различных форм собственности, предприятия общественного питания. На ярмарках будет организована хорошая культурная программа, то есть можно будет не только приобрести товары, но и хорошо отдохнуть.

В Минской области по выходным проходят ярмарки. Что там можно купить? -7

Всего для жителей Минщины организуют более 90 ярмарок. Также запланированы концерты и выставки ремесленников.

# Сельское хозяйство # общество # Елена Чеботарь # Фотофакт

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