В Минской области по выходным проходят ярмарки. Что там можно купить?

Новости Беларуси. В Минской области проходят сельскохозяйственные ярмарки. Районные площадки работают еженедельно по выходным вплоть до 30 апреля, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Региональные организованы в определенные даты. В некоторых районах они уже состоялись и показали свою потребительскую активность. В эти выходные, 9 и 10 апреля, ярмарки будут организованы в Вилейке, Солигорске и Боровлянах. Жителям области предложат свою продукцию различные организации торговли, общественного питания и местные рыбхозы. На прилавках – мясо, кулинарные и кондитерские изделия. Также пользуются спросом удобрения, семена и посадочный материал.

Елена Чеботарь, начальник отдела организации торговли и общественного питания главного управления торговли и услуг Миноблисполкома:

В ярмарках примут участие сельскохозяйственные предприятия мясомолочной отрасли, в широком ассортименте будут представлены как продовольственные, так и непродовольственные товары. Также будут реализовывать товары предприятия торговли различных форм собственности, предприятия общественного питания. На ярмарках будет организована хорошая культурная программа, то есть можно будет не только приобрести товары, но и хорошо отдохнуть.