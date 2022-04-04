Прямой эфир

«Минские тепловые сети» подготовили график отключения горячей воды и отопления. Время не превысит 13 дней

04 апреля 2022 14:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Несмотря на то, что на улице апрель, вопрос об отключении отопления в Минске на данный момент не стоит. Подходящие для этого погодные условия еще не установились, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Минские тепловые сети» подготовили график отключения горячей воды и отопления. Время не превысит 13 дней-1

Важный момент – среднесуточная температура наружного воздуха в течение трех суток подряд должна составлять 8 градусов тепла и выше. Учитывается и прогноз погоды. Обычно подачу тепла прекращают во второй половине апреля или в мае. Кроме того, филиалом «Минских тепловых сетей» уже разработан график планового отключения горячего водоснабжения. Это необходимо для проведения испытаний и ремонтов. Отключения начнутся с 17 мая и завершатся 30 августа.

«Минские тепловые сети» подготовили график отключения горячей воды и отопления. Время не превысит 13 дней-4

Олег Жур, директор филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»:
График предусматривает вывод на испытание и ремонт 100 участков. Время отключения горячего водоснабжения не превысит 13 дней. При составлении графика отключения Тепловые сети руководствуются объектами, которые должны быть планово выведены на реконструкцию в 2022 году, а также плановым ремонтом участков тепловых сетей и оборудованием наших основных источников – ТЭЦ-3, ТЭЦ-4.

Последние пять лет наблюдается тенденция к сокращению сроков отключения горячего водоснабжения. В 2021 году он составил в среднем 12 дней. Этот позитивный тренд должен сохраниться и в 2022-м.

# Государственная политика в области жилищно-коммунального хозяйства # общество # Олег Жур # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Открыта весь апрель. Выставку памяти митрополита Филарета организовали в посёлке Привольный
04 апреля 2022 14:16

Открыта весь апрель. Выставку памяти митрополита Филарета организовали в посёлке Привольный

В Минской области по выходным проходят ярмарки. Что там можно купить?
04 апреля 2022 14:15

В Минской области по выходным проходят ярмарки. Что там можно купить?

«Бюсты, памятные доски о владыке». В Минске увековечат память первого Патриаршего Экзарха всея Беларуси
04 апреля 2022 14:13

«Бюсты, памятные доски о владыке». В Минске увековечат память первого Патриаршего Экзарха всея Беларуси