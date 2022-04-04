«Минские тепловые сети» подготовили график отключения горячей воды и отопления. Время не превысит 13 дней

Новости Беларуси. Несмотря на то, что на улице апрель, вопрос об отключении отопления в Минске на данный момент не стоит. Подходящие для этого погодные условия еще не установились, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Важный момент – среднесуточная температура наружного воздуха в течение трех суток подряд должна составлять 8 градусов тепла и выше. Учитывается и прогноз погоды. Обычно подачу тепла прекращают во второй половине апреля или в мае. Кроме того, филиалом «Минских тепловых сетей» уже разработан график планового отключения горячего водоснабжения. Это необходимо для проведения испытаний и ремонтов. Отключения начнутся с 17 мая и завершатся 30 августа.

Олег Жур, директор филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»:

График предусматривает вывод на испытание и ремонт 100 участков. Время отключения горячего водоснабжения не превысит 13 дней. При составлении графика отключения Тепловые сети руководствуются объектами, которые должны быть планово выведены на реконструкцию в 2022 году, а также плановым ремонтом участков тепловых сетей и оборудованием наших основных источников – ТЭЦ-3, ТЭЦ-4.

Последние пять лет наблюдается тенденция к сокращению сроков отключения горячего водоснабжения. В 2021 году он составил в среднем 12 дней. Этот позитивный тренд должен сохраниться и в 2022-м.