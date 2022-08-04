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Проект «Шаг к успеху» заглянул в лагерь «Горизонт». Каких артистов могли увидеть ребята?

04 августа 2022 14:41
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Новости Беларуси. Республиканский проект «Шаг к успеху» заглянул в Молодечненский район, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В оздоровительный лагерь «Горизонт» с концертом и мастер-классом приехала арт-группа «Беларусы».  

Проект «Шаг к успеху» заглянул в лагерь «Горизонт». Каких артистов могли увидеть ребята?-1

Формулу успеха буквально по нотам разложил заслуженный артист нашей страны Валерий Шмат. Такие мотивационные встречи в рамках информационно-образовательной акции – инициатива общественных объединений. Во время летних смен в лагеря и санатории приезжают деятели науки, искусства и спорта. С подростками не просто обсуждают достижения земляков, а говорят о личных перспективах и возможностях.  

Проект «Шаг к успеху» заглянул в лагерь «Горизонт». Каких артистов могли увидеть ребята?-4

Мы не ожидали, что, отдыхая в «Горизонте», мы увидим таких знаменитых людей. Вообще, эмоции просто непередаваемые. Эмоции переполняют, я думаю, что все в восторге. Общение с такими людьми может дать нам определенный опыт. Мы можем узнать их более подробно, понять, что они такие же люди, как и мы. Обычные люди, потому что когда они выходят на сцену, они знаменитые. А вот пообщаться лично, тет-а-тет – это очень здорово.  

Проект «Шаг к успеху» заглянул в лагерь «Горизонт». Каких артистов могли увидеть ребята?-7

Валерий Шмат, художественный руководитель и солист арт-группы «Беларусы», заслуженный артист Беларуси:  
Сення не яны прыйшлі на наш канцэрт, а самі артысты прыехалі да іх. І гэта так сама вельмі значны ўклад у гэту акцыю. Усе маладыя, яны аднолькавыя ва ўсе часы чаму? Таму што для іх няма барʼераў. Яны разумеюць, што ўсе магчыма. У іх наперадзе ўсе жыцце.  

Проект «Шаг к успеху» заглянул в лагерь «Горизонт». Каких артистов могли увидеть ребята?-10

Интерактивная мотивирующая эстафета продолжится до конца августа. В ближайшее время свой «шаг к успеху» молодежь сделает в оздоровительных лагерях «Белые Росы» Минского района и «Родничок» Стародорожского.  

# Детские лагеря в Беларуси # общество # Валерий Шмат # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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