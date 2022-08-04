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Минские ЖКХ готовятся к отопительному сезону. Многие объекты уже готовы на 100%

04 августа 2022 14:33
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Новости Беларуси. Минские службы ЖКХ проводят мониторинг жилфонда к отопительному сезону, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Некоторые объекты уже готовы почти на 100 %. Перед подачей тепла коммунальщики особое внимание уделяют техническому состоянию домов.  

Минские ЖКХ готовятся к отопительному сезону. Многие объекты уже готовы на 100%-1

Отремонтировали системы с центральным отоплением, водоподогреватели и трубопроводы. Утеплили фасады домов, заменили кровлю, провели ремонт балконов. В местах общего пользования, где необходимо, установили стеклопакеты. Электрооборудование также приводят в надлежащее состояние. В столице на балансе коммунальщиков свыше 6 000 домов, большая часть из них с центральным отоплением.  

Минские ЖКХ готовятся к отопительному сезону. Многие объекты уже готовы на 100%-4

Дмитрий Василиян, начальник производственного отдела жилищно-коммунального хозяйства Центрального района:  
В жилом фонде Центрального района находятся 510 жилых домов. С центральной системой отопления 481 дом и 19 домов с котлами. В настоящее время все выполнено и готово к сезону отопления.  

Минские ЖКХ готовятся к отопительному сезону. Многие объекты уже готовы на 100%-7

Готовятся к отопительному сезону и крупнейшие предприятия столицы. «Минскводоканал» выполнил профилактические работы более чем на 2 000 километров сетей. Отремонтировали основную часть котельных и практически все тепловые пункты. Также для бесперебойной работы на предприятиях организовали работу аварийных бригад.  

# Отопительный сезон # общество # Дмитрий Василиян # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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