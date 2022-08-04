Минские ЖКХ готовятся к отопительному сезону. Многие объекты уже готовы на 100%

Новости Беларуси. Минские службы ЖКХ проводят мониторинг жилфонда к отопительному сезону, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Некоторые объекты уже готовы почти на 100 %. Перед подачей тепла коммунальщики особое внимание уделяют техническому состоянию домов.

Отремонтировали системы с центральным отоплением, водоподогреватели и трубопроводы. Утеплили фасады домов, заменили кровлю, провели ремонт балконов. В местах общего пользования, где необходимо, установили стеклопакеты. Электрооборудование также приводят в надлежащее состояние. В столице на балансе коммунальщиков свыше 6 000 домов, большая часть из них с центральным отоплением.

Дмитрий Василиян, начальник производственного отдела жилищно-коммунального хозяйства Центрального района:

В жилом фонде Центрального района находятся 510 жилых домов. С центральной системой отопления 481 дом и 19 домов с котлами. В настоящее время все выполнено и готово к сезону отопления.