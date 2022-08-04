Школьная бизнес-компания продает комнатные цветы и продукцию из лозы в Минской области

Новости Беларуис. В Минской области активно развивают предпринимательство в сельской местности, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. В крайской школе Логойского района успешно работает бизнес-компания. Юные предприниматели выращивают цветы и создают изделия из лозы. А затем реализуют свою продукцию на ярмарках и фестивалях. Недавно занялись новым направлением – пчеловодством.

В крайской школе успешно работает бизнес-компания. В сезон здесь занимаются цветоводством, и уже второй год создают красивые изделия из лозы, затем реализуют на выставках и ярмарках-продажах. Идея такого проекта возникла еще несколько лет назад. Тогда руководство школы изучило теорию и посетило учреждения образования Минской области, чтобы посмотреть, как организована работа в этом направлении. Так, ступенька за ступенькой и зародился проект.