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Школьная бизнес-компания продает комнатные цветы и продукцию из лозы в Минской области

04 августа 2022 14:37
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Новости Беларуис. В Минской области активно развивают предпринимательство в сельской местности, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. В крайской школе Логойского района успешно работает бизнес-компания. Юные предприниматели выращивают цветы и создают изделия из лозы. А затем реализуют свою продукцию на ярмарках и фестивалях. Недавно занялись новым направлением – пчеловодством.  

Подробнее в сюжете Марии Царикевич.  

Школьная бизнес-компания продает комнатные цветы и продукцию из лозы в Минской области-1

В крайской школе успешно работает бизнес-компания. В сезон здесь занимаются цветоводством, и уже второй год создают красивые изделия из лозы, затем реализуют на выставках и ярмарках-продажах. Идея такого проекта возникла еще несколько лет назад. Тогда руководство школы изучило теорию и посетило учреждения образования Минской области, чтобы посмотреть, как организована работа в этом направлении. Так, ступенька за ступенькой и зародился проект.  

Школьная бизнес-компания продает комнатные цветы и продукцию из лозы в Минской области-4

Светлана Петрашкевич, директор крайской средней школы:  
Идея возникла где-то, наверное, в 2015 году. Начали с сувенирной продукции. Второе направление – это разведение комнатных цветов, фиалок. Следующее, когда получилось так, что руководитель бизнес-компании поменяла работу и уехала из Крайска, решили делать продукцию из лозы, лозоплетением заниматься.  

Подробности в видеоматериале.  

# Школы в Беларуси # общество # Светлана Петрашкевич # Александр Павловский # Роман Бритько # Макар Федин # Мария Царикевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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