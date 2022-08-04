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Центральный ботанический сад утопает в медовом запахе флоксов. Посмотрите, как там красиво

04 августа 2022 14:34
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Новости Беларуси. Центральный ботанический сад утопает в медовом запахе флоксов. В Минске их коллекцию начали собирать еще в довоенные годы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Центральный ботанический сад утопает в медовом запахе флоксов. Посмотрите, как там красиво-1

Цветок родом из Северной Америки давно облюбовал белорусские клумбы. Это настоящие чемпионы по устойчивости к морозам и продолжительности цветения. Своими насыщенными красками флоксы будут радовать посетителей ботанического сада до глубокой осени.

Центральный ботанический сад утопает в медовом запахе флоксов. Посмотрите, как там красиво-4

Валентина Гайшун, научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
При хорошем уходе на хорошей земле они цветут около месяца и не теряют своей яркости. Соцветия и цветочки крупные. И сами растения выше. Сажать можно весной, можно в августе. Весной они лучше приживаются и быстрее растут. Но и августовская пересадка имеет свои плюсы.

Центральный ботанический сад утопает в медовом запахе флоксов. Посмотрите, как там красиво-7

В переводе с греческого флокс означает пламя. Неспроста, ведь его соцветия действительно напоминают пылающие факелы.

# Растения и цветы # общество # Валентина Гайшун # Фотофакт

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