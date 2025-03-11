Проект по созданию белорусского порта в Приморье пока отложен по финансовым причинам – Олег Кожемяко

Для нас Приморский край не просто давний, но и стратегически важный партнер, с которым выстроены прочные экономические связи. За 2024 год товарооборот достиг более 90 миллионов долларов, а за последние несколько лет этот показатель вырос почти в пять раз. Такая динамика свидетельствует о взаимной заинтересованности и перспективах дальнейшего сотрудничества. Основную часть товарооборота составляет белорусский экспорт. Среди ключевых позиций – машины, оборудование, техника, молочная продукция и изделия из металла. Эти товары пользуются стабильным спросом, что подтверждает их высокое качество и конкурентоспособность.

Хотя делегация Приморского края часто бывает в Беларуси, программа нынешнего визита насыщенная. На этот раз партнеры посетили предприятия «Белкоммунмаш» и МАЗ, где стороны подписали соглашение на поставку более 420 единиц техники. Общаясь с журналистами, Олег Кожемяко отметил, что перспективных совместных проектов немало, но с некоторыми придется повременить. Это касается, например, создания белорусского порта в Приморье.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края России:

Проекты по порту никуда не убираем. Мы их отложили, потому что реально сейчас высокая банковская ставка, которая, безусловно, ляжет на инфраструктуру, стоимость транзита. Поэтому подождем. Думаю, неминуемо то время, когда она снизится до разумных пределов. Исходя из этого, мы продолжим эту работу. Мы эти вещи тоже проговариваем, держим это в резерве. У нас готовы партнеры с российской стороны, с китайской, с белорусской. Надеемся, что в конце 2025 – начале 2026 года произойдут изменения ключевой ставки и мы тогда сможем войти в этот проект.

Но не экономикой единой Беларусь и Приморский край намерены развивать сотрудничество и в культурной сфере. Так, балетное лето в Беларуси откроется с выступлений артистов Приморской сцены Мариинского театра. В течение четырех дней запланированы показы спектаклей «Тысяча и одна ночь» и «Корсар», в которых примут участие 230 артистов из России.