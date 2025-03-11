Земля далёкая, но наша! Лукашенко провёл переговоры с губернатором Приморского края

Для нас Приморский край не просто давний, но и стратегически важный партнер, с которым выстроены прочные экономические связи. За 2024 год товарооборот достиг более 90 миллионов долларов, а за последние несколько лет этот показатель вырос почти в пять раз. Такая динамика свидетельствует о взаимной заинтересованности и перспективах дальнейшего сотрудничества. Основную часть товарооборота составляет белорусский экспорт. Среди ключевых позиций – машины, оборудование, техника, молочная продукция и изделия из металла. Эти товары пользуются стабильным спросом, что подтверждает их высокое качество и конкурентоспособность.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Должен отметить, Олег Николаевич, что вы человек слова. Приехали в Беларусь, приехали к Президенту – обсудили вопросы. Может, что-то новое придумаем с вами в нашем сотрудничестве. Проконтролируем, как выполняются старые. Я, естественно, очень рад с вами встретиться. Как я говорю, земля далекая, но наша. Владивосток и Приморье никогда не были для нас чужими. Поэтому летели долго – отдохните немного. Беларусь – как раз такое место, где вы можете отдохнуть. Не торопитесь домой, мы рады вас видеть в Беларуси.

В свою очередь, Олег Кожемяко поздравил Александра Лукашенко с успешным переизбранием на президентский пост и выразил уверенность в дальнейшем укреплении партнерских отношений между Приморским краем и Беларусью.