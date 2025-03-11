Набиванка для колбасы и чесалка для льна! Как жили предки белорусов – расскажут в Погородненском центре культуры

Главный герой нашего трэвел-дневника – Вороновский район. Вернемся в ледниковый период и разгадаем тайны «седых» валунов в программе «Путевка BY» на СТВ. Откроем сундук традиций и окунемся в жизнь наших предков. Устроим гастро-тур и отведаем деруны по-нацки!

Корзинка традиций! Обожаете этнографию? Погородненский центр культуры и народного творчества зажжет в вас искорку вдохновения. Музейная комната «Здесь Родины моей начало» переведет стрелки на век назад и даже больше. Экскурсии проводят в стилизованной белорусской хатке. Волшебно и тепло.

Здесь можно узнать, как жили наши предки. Старинные предметы быта энтузиасты собирали по всему Вороновскому району. За каждым – своя история и семья. Например, когда женщины отправлялись в поле, брали с собой триножки – переносные люльки для малышей. А когда хозяюшки работали дома, детей для безопасности ставили в такие ступки.

Светлана Салманович, культорганизатор Погородненского центра культуры и народного творчества:

Гэта мы знайшлі зусім нядаўна ў вёсцы Асава. Гэта набіванка. Прыдумалі такую трубу, драўляную палачку, клаўся фарш сюды і набівалася каўбаса.

– Часалка для ільну.

– А многие приходят, наверное, думают что это для мужчин – бриться?

– Да.