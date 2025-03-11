Объедение! Таких драников вы точно не пробовали – узнали старинный белорусский рецепт

Главный герой нашего трэвел-дневника – Вороновский район. Вернемся в ледниковый период и разгадаем тайны «седых» валунов в программе «Путевка BY» на СТВ. Откроем сундук традиций и окунемся в жизнь наших предков. Устроим гастротур и отведаем деруны по-нацки!

Хрустящий ориентир! Настало время для вкусной паузы и гастрономического туризма! Ценители белорусской кухни, ликуйте! В деревне Нача готовят вкуснейшие драники по старинному рецепту. С 2022 года они вошли в список нематериального культурного наследия страны и стали аппетитным брендом региона. Бабушкины рецепты передавались из поколения в поколение. Секрет в том, что бульбачку трут на свекольной терке и добавляют ароматные сушеные грибы. Лесов здесь богато.

Анна Язукевич, участница любительского объединения «Сустрэча»:

Дакладна ўжо невядома, колькі гадоў гэтаму рэцэпту, адкуль ён у нас з'явіўся. Гісторыя, што паны спажывалі гэтую страву, ім на стол падавалі якраз тушаныя ў смятанцы дзеруны. Усюды іх прадстаўляюць, на розных гастрафэстах, і заўсёды яны ідуць на ўра. Так, напрыклад, «Скарбы Гродзеншчыны» – былі там нашы дзеруны, на Аўгустоўскім канале.

Анастасия Макеева, специальный корреспондент:

Что говорят про ваши драники? Или их так разметают, что не остается?

Анна Язукевич:

Хапае прыкладна паўгадзіны – і ад нашых дзеруноў не застаецца нічога. Ужо арганізаваны такі гастрафэст «Вараноўскі дранік», дзе можна прыехаць і паспрабаваць не толькі нацкіх дранікаў, але самых разнастайных дранікаў.