Музей ледниковых валунов под открытым небом! Показываем настоящие сокровища природы в белорусском посёлке

Главный герой нашего трэвел-дневника – Вороновский район. Вернемся в ледниковый период и разгадаем тайны «седых» валунов в программе «Путевка BY» на СТВ. Откроем сундук традиций и окунемся в жизнь наших предков. Устроим гастротур и отведаем деруны по-нацки!

Сокровища природы и молчаливые старцы. Любите таинственные приключения? Добро пожаловать в музей ледниковых валунов под открытым небом. Он был создан в 2014-м году на базе Радунской гимназии благодаря проекту «Валуны крутых дорог прошлого» в рамках международного проекта «Живая история моего края». Геологическую коллекцию собирали по всему Вороновскому району. На площади в гектар прописалось 38 уникальных экспонатов. Каждый – со своей историей и легендами.

Злата Багрец, учащаяся Радунской СШ, участница «Школы юного экскурсовода»:

Першы раздзел музея – гэта геаграфічная карта Воранаўскага раёна. Карта аб'ёмная, на ёй адлюстравана мяжа Воранаўскага краю, якая высаджана дэкаратыўнымі туямі, а таксама ланцужком невялікіх ледавіковых валуноў на карце паказана мяжа, да якой дапоўз Паазерскі ледавік. Другі раздзел музея мае назву «Петраграфічная калекцыя», які адлюстроўвае розныя склады ледніковых валуноў: магматычных, ападкавых і метамарфічных. Трэці раздзел музея – «Формы». Дэманструюцца валуны ў выглядзе куба, піраміды і шара. І чацвёрты раздзел – гэта «Камень у жыцці чалавека».

Парк ледникового периода – детище руководителя Радунского народного историко-краеведческого музея Ивана Ивановича Фесенко. Загорелся так, что притянул к себе неравнодушных краеведов, историков, геологов. Собрали легенды-предания от старожилов и проводят познавательные экскурсии. В былые времена, когда наши предки были язычниками, они поклонялись камням и верили в их силу.

Иван Фесенко, руководитель народного историко-краеведческого музея и музея ледниковых валунов в г.п. Радунь:

Вельмі моцная энергетыка. Калі прыязджаюць псіхолагі, экстрасэнсы, яна аб гэтым неаднаразова гавораць.