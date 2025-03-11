Музей ледниковых валунов под открытым небом! Показываем настоящие сокровища природы в белорусском посёлке
Главный герой нашего трэвел-дневника – Вороновский район. Вернемся в ледниковый период и разгадаем тайны «седых» валунов в программе «Путевка BY» на СТВ. Откроем сундук традиций и окунемся в жизнь наших предков. Устроим гастротур и отведаем деруны по-нацки!
Сокровища природы и молчаливые старцы. Любите таинственные приключения? Добро пожаловать в музей ледниковых валунов под открытым небом. Он был создан в 2014-м году на базе Радунской гимназии благодаря проекту «Валуны крутых дорог прошлого» в рамках международного проекта «Живая история моего края». Геологическую коллекцию собирали по всему Вороновскому району. На площади в гектар прописалось 38 уникальных экспонатов. Каждый – со своей историей и легендами.
Злата Багрец, учащаяся Радунской СШ, участница «Школы юного экскурсовода»:
Першы раздзел музея – гэта геаграфічная карта Воранаўскага раёна. Карта аб'ёмная, на ёй адлюстравана мяжа Воранаўскага краю, якая высаджана дэкаратыўнымі туямі, а таксама ланцужком невялікіх ледавіковых валуноў на карце паказана мяжа, да якой дапоўз Паазерскі ледавік. Другі раздзел музея мае назву «Петраграфічная калекцыя», які адлюстроўвае розныя склады ледніковых валуноў: магматычных, ападкавых і метамарфічных. Трэці раздзел музея – «Формы». Дэманструюцца валуны ў выглядзе куба, піраміды і шара. І чацвёрты раздзел – гэта «Камень у жыцці чалавека».
Парк ледникового периода – детище руководителя Радунского народного историко-краеведческого музея Ивана Ивановича Фесенко. Загорелся так, что притянул к себе неравнодушных краеведов, историков, геологов. Собрали легенды-предания от старожилов и проводят познавательные экскурсии. В былые времена, когда наши предки были язычниками, они поклонялись камням и верили в их силу.
Иван Фесенко, руководитель народного историко-краеведческого музея и музея ледниковых валунов в г.п. Радунь:
Вельмі моцная энергетыка. Калі прыязджаюць псіхолагі, экстрасэнсы, яна аб гэтым неаднаразова гавораць.
Иван Фесенко:
Вага гэтага камня – 13 тон, у даўжыню – 3 метры 70 санціметраў, у шырыню гэты камень – 2,5 метра, камень складзены з граніту-гнейсу, налічвае да 35 мінералаў, прынесены ён быў Сожскім ледніком з Поўначы, са дна Балтыйскага мора. Ён з'яўляецца і культавым каменем. Звярніце ўвагу на паглыбленні, і таксама пляцовачка невялікая. Сюды клалі ахвяры. Выява рыльца – гэта дзік. З бронзавага веку нашыя продкі пакланяліся жывёлам.
Подробности смотрите в видео.