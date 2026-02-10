Проект на конкурс «100 идей для Беларуси» – разработчики рассказали о приложении для волонтёров

От идеи к реальному сектору. На Минщине определили финалистов областного этапа республиканского проекта «100 идей для Беларуси». Свои наработки представила молодежь со всей уголков Минской области. Всего свыше 60 инновационных проектов, направленных на повышение качества жизни белорусов. 12 получили путевку на республиканский этап. О самых интересных инициативах рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

«100 идей для Беларуси» – одна из реальных стартовых площадок для молодежи в нашей стране. Проект не просто дает возможность и объединяет юношей и девушек со всей страны вокруг конкретных научных задач, которые должны изменить жизнь белорусов в лучшую сторону. Среди таких перспективных проектов, по мнению экспертов, разработка учащихся Молодечненского торгово-экономического колледжа Алексея Юхно и Ивана Иванова. Ребята создали мобильное приложение для волонтеров «Свет в ладони» – это своеобразный инструмент, который делает помощь нуждающимся оперативной, а работу волонтерских организаций абсолютно прозрачной. Это новый современный имидж добровольчества.

Алексей Юхно, учащийся Молодечненского торгово-экономического колледжа Белкоопсоюза:

Для кого вообще создается это приложение? Для пожилых людей. Их в нашей стране около 2 миллионов человек. Для детей-сирот и для людей с ограниченными возможностями. Всего есть несколько направлений волонтерства – социальное, культурное, поисково-спасательное и экологическое. Проблема – это разрозненность системы. Плохая координация и планирование, несвоевременная обратная связь, недостаток обучения, негибкое расписание. Решение – мое мобильное приложение «Свет в ладони». В нем будет отслеживание заявок, база знаний инструкций для волонтеров, прямая обратная связь и учет выполненных работ.

Мобильное приложение совмещает в себе интерактивную карту, календарь событий, планинг трекера, а также организацию обратной связи. Так любой нуждающийся сможет оформить заявку с указанием своей проблемы. Приложение будет содержать информацию о местонахождении человека, его просьбы и данные для связи.