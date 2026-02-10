Исследование качества родниковой воды – девятиклассница получила путёвку на республиканский этап «100 идей для Беларуси»

От идеи к реальному сектору. На Минщине определили финалистов областного этапа республиканского проекта «100 идей для Беларуси». Свои наработки представила молодежь со всей уголков Минской области. Всего свыше 60 инновационных проектов, направленных на повышение качества жизни белорусов. 12 получили путевку на республиканский этап. О самых интересных инициативах рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Ни для кого не секрет, что вода – самое распространенное вещество на планете. Она покрывает две трети площади всего земного шара. Жизнь без нее невозможна. Но всего лишь 3 % всей воды на планете можно отнести к питьевой. Лучшая для человека считается артезианская либо родниковая. В ней повышенное содержание кислорода, что делает H2O особенно полезной. Испокон веков родники почитались белорусами. Некоторые из них вовсе имеют сакральное значение в силу того, что вода в них считается целебной. Но так ли это на самом деле? Этим вопросом задалась ученица Острошицко-Городокской средней школы Мария Арешина. Девятиклассница создала уникальный проект, посвященный исследованию качества родниковой воды.

Мария Арешина, ученица Острошицко-Городокской средней школы:

Я наблюдала много за своими, например, родственниками, знакомыми, которые живут в нашем агрогородке. Многие люди набирают воду из родников. Всегда было очень интересно, почему это полезно, почему люди пьют. Мы вязли пробы воды. Провели в школьной лаборатории исследования, отправили пробы в Центр гигиены и эпидемиологии. В результате выяснилось, что в одном из родников вода непригодна для употребления и может вызвать проблемы со здоровьем. На основе полученной информации мы создали свой сайт, в котором разместили паспорта родников, которые создали на информации. В дальнейшем мы планируем установить таблички возле родников, чтобы люди могли сканировать и узнавать актуальную информацию о качестве воды.

Уникальные исследования школьницы оценили на проекте «100 идей для Беларуси». Мария получила путевку на республиканский этап. Это позволит девушке масштабировать свой проект, в рамках которого родники рассматриваются не только как источники питьевой воды, но и стратегические объекты важные для экологии, здоровья населения и устойчивого развития регионов.