В Беларуси продолжается масштабная проверка боеготовности Вооружённых Сил по поручению Президента

Сразу в нескольких воинских частях Западного и Северо-Западного оперативных командований, а также в соединениях сил специальных операций. В Беларуси продолжается масштабная внезапная проверка боеготовности Вооруженных Сил по поручению Президента, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня экзамен начался с ревизии внутренних ресурсов. Первоочередная задача для подразделений – смотр и оперативная загрузка запасов материальных средств и вооружения. Бойцы получили все необходимое: от боекомплектов до продовольствия.

Александр Логойкин, старший радиотелефонист мотострелковой роты 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады:

Поступил сигнал о том, что нас подняли, так сказать. И вот буквально за полчаса построились, собрались, запустили технику и ждем дальнейших команд. В связи с моей должностью я должен обеспечить связь в нашем подразделении. Проследить за тем, чтобы все уложили. И проследить, чтобы все были на связи.

Подразделения выдвинулись в назначенные районы. Там военнослужащим предстоит подготовиться к оборонительным действиям и отразить атаки условного противника. Условия боепроверки максимально приближены к реальным.