В 2025 году почти 120 семей получили подъёмные на переезд в деревню

Сильные регионы – драйвер экономики страны. Белорусов, которые хотят сменить городскую прописку на сельскую, поддерживают специальными выплатами. В 2025-м такие подъемные получили почти 120 семей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сумма составляет практически 4,5 тысячи рублей, это 9 бюджетов прожиточного минимума. Выплатой можно распорядиться по своему усмотрению. Для ее получения нужно быть зарегистрированным в службе занятости как безработный и заключить трехсторонний договор с органом по труду, занятости и соцзащите и нанимателем. Только в Стародорожском районе за прошлую пятилетку подъемные получили 4 человека.

Елена Дубик, главный специалист сектора занятости населения управления по труду, занятости и социальной защите Стародорожского райисполкома:

Все вакансии, которые в настоящее время имеются в районе и за пределами района, опубликованы на государственном портале занятости. Более подробную информацию, которая необходима для гражданина и ему непонятна, он может получить в службе занятости по месту проживания. Более востребованными профессиями являются сельскохозяйственные направления.

Наибольшее количество семей, переехавших за пределы области, обустроились в центральном регионе, 49 – поменяли городскую прописку на сельскую.