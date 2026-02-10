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В 2025 году почти 120 семей получили подъёмные на переезд в деревню

10 февраля 2026 14:21
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Сильные регионы – драйвер экономики страны. Белорусов, которые хотят сменить городскую прописку на сельскую, поддерживают специальными выплатами. В 2025-м такие подъемные получили почти 120 семей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В 2025 году почти 120 семей получили подъёмные на переезд в деревню-2

Сумма составляет практически 4,5 тысячи рублей, это 9 бюджетов прожиточного минимума. Выплатой можно распорядиться по своему усмотрению. Для ее получения нужно быть зарегистрированным в службе занятости как безработный и заключить трехсторонний договор с органом по труду, занятости и соцзащите и нанимателем. Только в Стародорожском районе за прошлую пятилетку подъемные получили 4 человека.

В 2025 году почти 120 семей получили подъёмные на переезд в деревню-4

Елена Дубик, главный специалист сектора занятости населения управления по труду, занятости и социальной защите Стародорожского райисполкома:
Все вакансии, которые в настоящее время имеются в районе и за пределами района, опубликованы на государственном портале занятости. Более подробную информацию, которая необходима для гражданина и ему непонятна, он может получить в службе занятости по месту проживания. Более востребованными профессиями являются сельскохозяйственные направления.

Наибольшее количество семей, переехавших за пределы области, обустроились в центральном регионе, 49 – поменяли городскую прописку на сельскую.

# Государственная социальная политика

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