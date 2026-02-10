В Министерстве юстиции подвели итоги деятельности за 2025 год

Завершение ревизии всего законодательного массива, модернизация деятельности нотариата и повышение качества работы с населением. Министерство юстиции в 2025 году выполнило ключевые поручения Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Системная работа будет продолжена и в 2026-м.

Все инициативы связаны с повышением прозрачности и удобства правовой системы для каждого белоруса. Так, общее количество нормативных актов сократилось со 170 тысяч до 94-х за счет отмены устаревших и дублирующих документов. Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Глава государства после доклада ему об итоге ревизии обозначил необходимость продолжения этой работы, сказав, что резервы у нас еще есть. Нормативно-правовые акты должны быть понятны, доступны. В них должно быть отражено все то, что требует своей непосредственной реализации.

С начала 2026 года вступили в силу изменения в закон «О нотариате». А для судебных исполнителей внедрены цифровые инструменты и упрощенный порядок взыскания долгов. Это должно ускорить поступление средств, особенно в пользу бюджета и социально незащищенных граждан. Также сегодня анонсировали новый закон «О риэлтерской деятельности». Специалисты на рынке недвижимости уже проходят обязательную переаттестацию для подтверждения квалификации. Это станет гарантией качества услуг и защиты прав клиентов. Планируется, что закон вступит в силу с 16 мая. Кроме того, в Беларуси появится Палата риелторов. Юридическое ведомство готовит базу для создания такого органа.