С 1 июня в Беларуси стартует специальная программа «Мак»

C 1 июня по 15 сентября в Беларуси будет действовать спецпрограмма «Мак», информировали в официальном Telegram-канале МВД.

Цель мероприятий – недопустить распространение наркосырья растительного происхождения.

В ведомстве напомнили, что выращивание или сохранение на территории своих земельных участков наркосодержащих культур является нарушением закона, а также способствует совершению правонарушений лицами, потребляющими наркотических веществ.

Если обнаружены случайно проросшие маковые побеги или кусты конопли, следует оперативно их уничтожить. Выявление незаконных насаждений влечет для владельца участка штраф до 20 базовых величин, возделывание растений такого рода ради сбыта приводит к лишению свободы на срок до 15 лет.

Руководителям субъектов хозяйствования следует провести агротехнические и агрохимические мероприятия, направленные на ликвидацию и недопущение произрастания дикорастущих наркосодержащих растений на подведомственных территориях.

МВД призывает информировать об обнаружении наркосодержащих растений и случаях незаконного оборота таких растений по телефону 102 либо в официальный чат-бот «Мы всегда рядом!».

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