Партия «Белая Русь» заключила ряд международных договоров с зарубежными политическими силами

День подписания международных договоров сегодня, 29 мая, на II Межпартийной конференции, которая проходит в эти дни в Бресте. Организатором выступает «Белая Русь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В основе – укрепление дружественных связей между народами и странами. Подписанные соглашения подтверждают усиление роли партий в продвижении национальных интересов и устойчивости политической системы. В партии «Белая Русь» подчеркнули, что намерены последовательно расширять взаимодействие на международной арене и укреплять контакты через совместные проекты.

Двусторонние меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве «Белая Русь» заключила с Народно-революционной партией Лаоса, Либерально-демократической партией Узбекистана и Африканским национальным союзом Зимбабве. Документы призваны усилить взаимовыгодное сотрудничество на межпартийном уровне.

Бунлыа Пханданувонг, председатель Комитета по международным делам ЦК Народно-революционной партии Лаоса: Подписание меморандума сыграет большую роль для развития отношений между партиями. Это в дальнейшем повлияет на укрепление отношений между странами – Лаосом и Беларусью. Между нашими странами уже давно существуют дружественные отношения. В этом году исполняется 32 года со дня установления дипломатических отношений двух стран. Отношения между партиями существовали с 2018 года.

Актам Хаитов, председатель исполнительного комитета Политического совета Либерально-демократической партии Узбекистана:

Мы оба – ведущие политические силы своей страны. Объединяем преданных своей стране людей. Поддерживаем курс правительства, наших президентов. Поэтому наш меморандум, сегодня подписанный, позволит реализовать конкретные проекты, а также поддержит наши правительства в достигнутых договоренностях.

Сегодня в программе форума – выездные мероприятия. Иностранные гости познакомятся с жизнью белорусской деревни. Также запланированы посещения некоторых предприятий, а после для них проведут экскурсию в Национальном парке «Беловежская пуща».