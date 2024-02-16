«Продуктивность и урожайность растут». Как искусственный интеллект помогает развивать сельское хозяйство?

Искусственный интеллект и нейросети. Помогут ли они в таком земном деле, как работа в поле?
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Дмитрий Комлач, генеральный директор Научно-практического центра НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства, кандидат технических наук, доцент.
Александр Стасевич, ведущий:
Я так понимаю, что скоро на полях можно будет обойтись без человеческих рук.
Дмитрий Комлач, генеральный директор Научно-практического центра НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства, кандидат технических наук, доцент:
Так бы хотелось, все чаще приходят на помощь человеку умные машины. Например, последняя наша разработка интеллектуальная – это программно-аппаратный комплекс. Он отслеживает физиологическое состояние животного, нашей дойной коровы. Специалисты принимают быстрое реагирование на изменение состояния животного. Тяжелый труд сокращается, а операции остались, продуктивность растет, урожайность. А чтобы это обеспечить, нужны умные машины.
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