«Продуктивность и урожайность растут». Как искусственный интеллект помогает развивать сельское хозяйство?

Искусственный интеллект и нейросети. Помогут ли они в таком земном деле, как работа в поле?

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Дмитрий Комлач, генеральный директор Научно-практического центра НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства, кандидат технических наук, доцент.

Александр Стасевич, ведущий:

Я так понимаю, что скоро на полях можно будет обойтись без человеческих рук.