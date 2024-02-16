Госавтоинспекция проверит соблюдение ПДД водителями маршруток

Повышенное внимание безопасности перевозок. С этого дня сотрудники ГАИ приступают к профилактическим мероприятиям, которые нацелены на предотвращение ДТП с участием маршруток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только с начала текущего года произошло шесть аварий, которые привели к гибели одного человека и травмированию еще 15.

Вероника Романькова, начальник отделения ГУ ГАИ МВД Беларуси:

По всей стране сотрудники ГАИ проконтролируют соблюдение водителями маршрутных микроавтобусов правил дорожного движения и перевозки пассажиров, в части соблюдения требований обеспечения безопасности. В отношении организаций перевозчиков, водители которых допустили грубые правонарушения или эксплуатировали неисправные транспортные средства, будет проведена дополнительная профилактическая работа.