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Госавтоинспекция проверит соблюдение ПДД водителями маршруток

16 февраля 2024 08:01
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Повышенное внимание безопасности перевозок. С этого дня сотрудники ГАИ приступают к профилактическим мероприятиям, которые нацелены на предотвращение ДТП с участием маршруток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Госавтоинспекция проверит соблюдение ПДД водителями маршруток-1

Только с начала текущего года произошло шесть аварий, которые привели к гибели одного человека и травмированию еще 15.

Госавтоинспекция проверит соблюдение ПДД водителями маршруток-4

Вероника Романькова, начальник отделения ГУ ГАИ МВД Беларуси:
По всей стране сотрудники ГАИ проконтролируют соблюдение водителями маршрутных микроавтобусов правил дорожного движения и перевозки пассажиров, в части соблюдения требований обеспечения безопасности. В отношении организаций перевозчиков, водители которых допустили грубые правонарушения или эксплуатировали неисправные транспортные средства, будет проведена дополнительная профилактическая работа.

Госавтоинспекция проверит соблюдение ПДД водителями маршруток-7

Сотрудники госавтоинспекции напоминают: перевозчики несут повышенную ответственность за жизнь и здоровье пассажиров и должны строго соблюдать правила дорожного движения. Профилактические мероприятия продлятся до 26 февраля.

# ГАИ # общество # Вероника Романькова

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