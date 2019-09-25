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Продукцию с экспериментальных полей и подворья Президента передали в дар в подшефные организации

25 сентября 2019 16:13
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Новости Беларуси. Продукция, собранная с экспериментальных полей, а также подворья Президента, 25 сентября отправилась по адресам, где ее по традиции всегда очень ждут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большую часть собранного урожая глава государства передает в подшефные организации – старикам и детям.

Продукцию с экспериментальных полей и подворья Президента передали в дар в подшефные организации-1

Продукцию с экспериментальных полей и подворья Президента передали в дар в подшефные организации-3

Продукцию с экспериментальных полей и подворья Президента передали в дар в подшефные организации-5

Один из первых пунктов назначения также традиционно дом-интернат для ветеранов и людей с ограниченными возможностями на улице Ваупшасова в столице. Собранный урожай этим утром поступил в распоряжение местных поваров – так сказать, «прямо с грядки и теплицы» на стол.

Спектр вкусных подарков – самый широкий, и все это лично выращивает Президент. Например, картофель. Тот самый, из элитных сортов белорусской селекции.

Идёт уборка урожая с экспериментальных полей Президента Беларуси. Показываем, что на них растёт

Продукцию с экспериментальных полей и подворья Президента передали в дар в подшефные организации-8

Продукцию с экспериментальных полей и подворья Президента передали в дар в подшефные организации-10

Продукцию с экспериментальных полей и подворья Президента передали в дар в подшефные организации-12

Продукцию с экспериментальных полей и подворья Президента передали в дар в подшефные организации-14

4 тонны вкуснейшей белорусской картошки, и здешние жители уже вовсю готовятся делать из него пюре и драники.

Но и это не все. Среди угощений – мед, собранный в Александрии, соленья и варенье, которые приготовили повара Президента, белорусские дыни из узбекских семян, чисто белорусские яблоки, березовый и яблочный соки – в общем, самое богатое и полезное меню.

Первая дегустация прошла прямо на месте и не просто, а с чаем за теплой беседой и даже песнями.

Продукцию с экспериментальных полей и подворья Президента передали в дар в подшефные организации-17

Продукцию с экспериментальных полей и подворья Президента передали в дар в подшефные организации-19

Продукцию с экспериментальных полей и подворья Президента передали в дар в подшефные организации-21

Продукцию с экспериментальных полей и подворья Президента передали в дар в подшефные организации-23

Очевидно, что этим людям внимание нужно больше, чем кому бы то ни было, особенно когда повод говорит сам за себя. На следующей неделе в Беларуси отмечают День пожилых людей, а к празднику подарков много не бывает.

Каждому из четырех сотен проживающих здесь сегодня вручили и теплый шерстяной плед, который согреет предстоящими долгими зимними вечерами. Конечно, белорусского производства.

Продукцию с экспериментальных полей и подворья Президента передали в дар в подшефные организации-26

Продукцию с экспериментальных полей и подворья Президента передали в дар в подшефные организации-28

Продукцию с экспериментальных полей и подворья Президента передали в дар в подшефные организации-30

Продукцию с экспериментальных полей и подворья Президента передали в дар в подшефные организации-32

Продукцию с экспериментальных полей и подворья Президента передали в дар в подшефные организации-34

И, конечно, не забыли гости про местную мини-ферму. Ранее из хозяйства главы государства сюда уже передавали куриц, кроликов и коз. Сегодня – это был спецзаказ местных жителей – ферма пополнилась еще 10 курицами голландских пород.

Продукцию с экспериментальных полей и подворья Президента передали в дар в подшефные организации-37

Продукцию с экспериментальных полей и подворья Президента передали в дар в подшефные организации-39

Но главное, конечно, внимание и теплота. Людям, которые всегда ее ждут. Ждут по-особенному. А потому и дарить бесценное приятно вдвойне.

Продукцию с экспериментальных полей и подворья Президента передали в дар в подшефные организации-42

Продукцию с экспериментальных полей и подворья Президента передали в дар в подшефные организации-44

Продукцию с экспериментальных полей и подворья Президента передали в дар в подшефные организации-46

Продукцию с экспериментальных полей и подворья Президента передали в дар в подшефные организации-48

Продукцию с экспериментальных полей и подворья Президента передали в дар в подшефные организации-50

Продукцию с экспериментальных полей и подворья Президента передали в дар в подшефные организации-52

# Государственная социальная политика # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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