Продукцию с экспериментальных полей и подворья Президента передали в дар в подшефные организации

Новости Беларуси. Продукция, собранная с экспериментальных полей, а также подворья Президента, 25 сентября отправилась по адресам, где ее по традиции всегда очень ждут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большую часть собранного урожая глава государства передает в подшефные организации – старикам и детям.

Один из первых пунктов назначения также традиционно дом-интернат для ветеранов и людей с ограниченными возможностями на улице Ваупшасова в столице. Собранный урожай этим утром поступил в распоряжение местных поваров – так сказать, «прямо с грядки и теплицы» на стол. Спектр вкусных подарков – самый широкий, и все это лично выращивает Президент. Например, картофель. Тот самый, из элитных сортов белорусской селекции. Идёт уборка урожая с экспериментальных полей Президента Беларуси. Показываем, что на них растёт

4 тонны вкуснейшей белорусской картошки, и здешние жители уже вовсю готовятся делать из него пюре и драники. Но и это не все. Среди угощений – мед, собранный в Александрии, соленья и варенье, которые приготовили повара Президента, белорусские дыни из узбекских семян, чисто белорусские яблоки, березовый и яблочный соки – в общем, самое богатое и полезное меню. Первая дегустация прошла прямо на месте и не просто, а с чаем за теплой беседой и даже песнями.

Очевидно, что этим людям внимание нужно больше, чем кому бы то ни было, особенно когда повод говорит сам за себя. На следующей неделе в Беларуси отмечают День пожилых людей, а к празднику подарков много не бывает. Каждому из четырех сотен проживающих здесь сегодня вручили и теплый шерстяной плед, который согреет предстоящими долгими зимними вечерами. Конечно, белорусского производства.

И, конечно, не забыли гости про местную мини-ферму. Ранее из хозяйства главы государства сюда уже передавали куриц, кроликов и коз. Сегодня – это был спецзаказ местных жителей – ферма пополнилась еще 10 курицами голландских пород.