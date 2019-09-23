Идёт уборка урожая с экспериментальных полей Президента Беларуси. Показываем, что на них растёт

Новости Беларуси. Полным ходом идет уборка урожая на экспериментальных полях Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всем известно, что сельскому хозяйству Александр Лукашенко уделяет огромное внимание. Развитие аграрной отрасли в целом на постоянном контроле главы государства. Кроме того, Президент и лично проводит эксперименты, чтобы быть в курсе последних тенденций отрасли, опробовать технологии и новые виды культур. После, разумеется, лучшие и самые успешные из наработок внедряются в жизнь уже массово. Традиционно опробует глава государства самые разные виды сельскохозяйственных культур. Попутно контроль и уход за посевами осуществляют ученые научно-практического центра Национальной академии наук по картофелеводству и плодоовощеводству.

Так, к примеру, пшеница на президентском экспериментальном поле в 2019 году дала урожай 92 центнера с гектара. Что касается заготовки кормов, снято было три отличных укоса трав.

Опробует Президент и выращивание фруктов и ягод, которые еще с десяток лет назад в Беларуси называли экзотическими. Арбузами в нашей стране сегодня уже вряд ли кого-то удивишь, выращивают у нас и дыни.

В этом году семена бахчевых привезли прямиком из Узбекистана. По просьбе белорусского лидера его коллега и друг Шавкат Мирзиеев прислал лучшие семена узбекских дынь, буквально несколько дней назад они «покинули» президентскую теплицу.

Также внимательно, хоть и дистанционно, наблюдает Президент за садом дружбы Беларуси и Таджикистана.

Это тоже были договоренности двух глав государств – Александра Лукашенко и Эмомали Рахмона – в результате которых из Центральной Азии в Брестскую область были привезены 6000 саженцев абрикосов, черешни, яблок и несколько лучших сортов винограда.

Началась в эти дни на президентских полях уборка картофеля разных сортов. Как только позволяет погода и насыщенный график, глава государства лично в поле.

Ну а вместе с ним и все те, кого более привычно в течение недели видеть в деловых костюмах – те, кто в ежедневном режиме работает вместе с Президентом. Конечно, учитывая объемы, приходят на помощь и специалисты. Урожай картофеля в 2019 году без преувеличения удался: сегодня с президентских полей уже собрано более 120 тонн.