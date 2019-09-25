Съёмочная группа СТВ отправилась в рейд проверить, уступают ли водители дорогу скорой

Новости Беларуси. Хамство на дороге: вопрос жизни и смерти. Только в столице ежегодно фиксируют больше 40 ДТП с участием машин скорой помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В большинстве этих случаев водители не пропускали спецтранспорт с мигалками и не реагировали на сирену. Съемочная группа СТВ отправилась на дежурство вместе с бригадой медиков и в сопровождении сотрудников ГАИ, которые фиксировали нарушения.

В итоге лишь один водитель не уступил дорогу скорой. На него составлен акт, а вечером мужчину ждет профилактическая беседа в ГАИ.