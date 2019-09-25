Съёмочная группа СТВ отправилась в рейд проверить, уступают ли водители дорогу скорой

Новости Беларуси. Хамство на дороге: вопрос жизни и смерти. Только в столице ежегодно фиксируют больше 40 ДТП с участием машин скорой помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Хамство на дороге: вопрос жизни и смерти. Только в столице ежегодно фиксируют больше 40 ДТП с участием машин скорой помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В большинстве этих случаев водители не пропускали спецтранспорт с мигалками и не реагировали на сирену. Съемочная группа СТВ отправилась на дежурство вместе с бригадой медиков и в сопровождении сотрудников ГАИ, которые фиксировали нарушения.
В итоге лишь один водитель не уступил дорогу скорой. На него составлен акт, а вечером мужчину ждет профилактическая беседа в ГАИ.
Ирина Кавецкая, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Первомайского РУВД:
Рейды проводятся на постоянной основе. За этот год проведено уже два рейда: водители стали более дисциплинированны, стали уступать преимущественно машинам оперативного назначения, которые движутся с проблесковыми маячками.
Федор Тиханович, начальник отдела безопасности движения КУП «Минсксанавтотранс»:
Ежедневно на линии работает около 160 экипажей скорой медицинской помощи в первую и вторую смены. Ежедневно по Минску около двух тысяч вызовов насчитывают бригады скорой помощи.
За непропуск скорой помощи предусмотрен штраф до 10 базовых величин с возможностью лишения водительских прав на срок до одного года.