«Частичку себя отдали Богу». Как наводят порядок и участвуют в восстановлении святынь волонтёры в Ветковском районе
Новости Беларуси. Любить малую родину можно по-разному. Тех, кто делает это не на расстоянии, а собственными руками наводит порядок в самых дорогих сердцу местах Беларуси, становится все больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Межконфессиональное движение по восстановлению и благоустройству святынь набирает обороты. Навести порядок на территориях храмов и очистить родники взялись волонтерские отряды по всей стране. Репортаж корреспондента Александра Добриян.
Мимо храма по дороге в школу 9-классница Александра Гончарова проходит каждый день. Сегодня она здесь вместе с одноклассниками. Трудятся на свежем воздухе, чтобы сделать свою малую родину немного лучше. А заодно понемногу меняются сами.
Александра Гончарова, учащаяся Хальчанской базовой школы:
Вера – это такое... Сложно объяснить довольно-таки. Но если мы верим, нам есть во что верить, есть к чему стремиться. Мы всегда найдем у кого попросить помощи.
Мне кажется, для любой деревни, города важно это место – церковь.
В отличие от Александры и ее одноклассников, Иван Дусенок в Хальче впервые. Электрогазосварщик после заводской смены перевоплощается в супер-героя и творит добро. Руководитель волонтерского отряда «Седьмое небо» сегодня строит лавочки для бабушек-прихожанок. А вообще в этом сезоне это уже третий храм, который он вместе с друзьями помогает обустроить.
Иван Дусенок, руководитель волонтерского отряда «Седьмое небо»:
Для нас, парней, я вообще считаю, не должно быть каких-то вопросов – помогать. Что-то внутри происходит, когда видишь радость особенных детей, когда трудишься в храмах, каких-то других объектах. Людям нужно самим попробовать. Словами это не передать.
Иван сумел сплотить вокруг себя единомышленников. В его отряде обычные парни: слесари и электрики становятся героями.
Александр Добриян, корреспондент:
С начала весны, когда был дан старт акции, к волонтерскому движению присоединилось более полутысячи человек. Только в Гомельской области в порядок привели 46 святынь. Проводить личное время с пользой для общего дела становится хорошим трендом в молодежной среде.
Главную святыню деревни Хальч – храм в честь Святого Архангела Михаила, разрушенный в годы Второй мировой – сельчане восстановили еще в начале 90-х. Сейчас все заботы о храме на плечах небольшого прихода: в основном, это пожилые бабушки. Поэтому помощь очень кстати. Отец Сергий уверен: эта работа в прямом смысле слова на пользу всем.
Иерей Сергий (Борисенко), настоятель храма в честь Святого Архангела Михаила, д. Хальч:
Когда мы соучаствуем в уборке храма, трудимся, в храм заходим, конечно, это будет на всю жизнь память о том, что трудились и частичку себя отдали Богу.
Объектом молодежной заботы в рамках межконфессиональной благотворительной акции «Восстановление святынь» становятся храмы и родники по всей Беларуси. Нынешний сезон уже на исходе, но свою работу волонтерские отряды планируют продолжить и в 2020 году.