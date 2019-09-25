«Частичку себя отдали Богу». Как наводят порядок и участвуют в восстановлении святынь волонтёры в Ветковском районе

Новости Беларуси. Любить малую родину можно по-разному. Тех, кто делает это не на расстоянии, а собственными руками наводит порядок в самых дорогих сердцу местах Беларуси, становится все больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Межконфессиональное движение по восстановлению и благоустройству святынь набирает обороты. Навести порядок на территориях храмов и очистить родники взялись волонтерские отряды по всей стране. Репортаж корреспондента Александра Добриян. Мимо храма по дороге в школу 9-классница Александра Гончарова проходит каждый день. Сегодня она здесь вместе с одноклассниками. Трудятся на свежем воздухе, чтобы сделать свою малую родину немного лучше. А заодно понемногу меняются сами.

Александра Гончарова, учащаяся Хальчанской базовой школы:

Вера – это такое... Сложно объяснить довольно-таки. Но если мы верим, нам есть во что верить, есть к чему стремиться. Мы всегда найдем у кого попросить помощи. Мне кажется, для любой деревни, города важно это место – церковь.

В отличие от Александры и ее одноклассников, Иван Дусенок в Хальче впервые. Электрогазосварщик после заводской смены перевоплощается в супер-героя и творит добро. Руководитель волонтерского отряда «Седьмое небо» сегодня строит лавочки для бабушек-прихожанок. А вообще в этом сезоне это уже третий храм, который он вместе с друзьями помогает обустроить.

Иван Дусенок, руководитель волонтерского отряда «Седьмое небо»:

Для нас, парней, я вообще считаю, не должно быть каких-то вопросов – помогать. Что-то внутри происходит, когда видишь радость особенных детей, когда трудишься в храмах, каких-то других объектах. Людям нужно самим попробовать. Словами это не передать. Иван сумел сплотить вокруг себя единомышленников. В его отряде обычные парни: слесари и электрики становятся героями.

Александр Добриян, корреспондент:

С начала весны, когда был дан старт акции, к волонтерскому движению присоединилось более полутысячи человек. Только в Гомельской области в порядок привели 46 святынь. Проводить личное время с пользой для общего дела становится хорошим трендом в молодежной среде.

Главную святыню деревни Хальч – храм в честь Святого Архангела Михаила, разрушенный в годы Второй мировой – сельчане восстановили еще в начале 90-х. Сейчас все заботы о храме на плечах небольшого прихода: в основном, это пожилые бабушки. Поэтому помощь очень кстати. Отец Сергий уверен: эта работа в прямом смысле слова на пользу всем.