Белорусские военные возвращаются с учений «Щит Союза–2019»

Новости Беларуси. В Беларуси встречают участников оперативного учения «Щит Союза–2019», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На родину прибыли первые эшелоны с военнослужащими и техникой.

В масштабных манёврах от национальной армии было задействовано свыше 4 тысяч солдат и офицеров, порядка 30 танков, 80 боевых машин, около 50 реактивных систем залпового огня, орудий и миномётов. Наши военные с честью выполнили все поставленные задачи, продемонстрировав высокий уровень подготовки.

Михаил Скиба, заместитель командира 120 механизированной бригады:

В ходе учений наши военнослужащие показали во взаимодействии с военнослужащими Российской Федерации как хороший, так и отличный результат. Рады, что прибыли на нашу белорусскую землю. Но для нас еще учения не закончены. Они будут закончены в тот момент, когда последняя машина станет в парк, последний автомат станет в оружейную комнату, последний военнослужащий разместится на своем месте.