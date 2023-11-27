Сезон массовых катаний на коньках начался у Дворца спорта

Зимнее развлечение для жителей и гостей столицы. У Дворца спорта начался сезон массовых катаний на коньках, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В 2023 году мобильный каток начал работу раньше обычного.

Изменилась и концепция: совсем скоро здесь установят праздничные тематические фотозоны, а рядом появятся игровые и интерактивные площадки. Вечерние сеансы будут сопровождаться светомузыкальным шоу. В канун новогодних и рождественских праздников вокруг ледовой площадки организуют ярмарки. Кроме того, на территории катка размещен фуд-корт и мягкие зоны, где каждый посетитель может как подготовиться к катанию и дождаться своего сеанса, так и отдохнуть после активного времяпровождения.

Елена Козлова, администратор отдела учреждения «РЦОП по игровым видам спорта «Дворец спорта»:

Наш мобильный сезонный каток – очень уникальное сооружение. Он находится и на воздухе, под открытым небом, но и под куполом. Его вместимость – около 170 человек, но для комфортного катания где-то 130-150 желательно. По подсчетам, за прошлый год посещаемость его была около 15 тысяч человек.