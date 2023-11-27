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Надежда Лазаревич: в Минске в 2023 году программа импортозамещения выполнена на 100%

27 ноября 2023 14:43
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Минск открыт для всех городов и регионов России – это крепкая дружба и надежное экономическое направление. Около 50 партнерских соглашений заключено со страной-соседкой, рассказали в программе «Большой город» на СТВ.

Надежда Лазаревич: в Минске в 2023 году программа импортозамещения выполнена на 100%-1

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
В городе Минске в этом году у нас выполнена на 100 % программа импортозамещения. Мы больше 1 миллиарда долларов произвели продукции по импортозамещению только в Минске. Санкции есть, но это санкции возможностей. И отрадно, что это больше бизнес частный, без ведомственной формы отчетности предприятия. Они быстрее видят, реагируют на те ниши, которые открываются, вкладывают туда свои ресурсы и производят новый вид продукции, который с удовольствием продают в Российскую Федерацию. Поэтому у нас идет и темп экспорта, в том числе за счет негосударственной формы собственности предприятий, которые очень оперативно реагируют. И мы всегда сподвигаем наши государственные предприятия, чтобы также быстро реагировали на те ниши, которые освобождаются, и также максимально быстро отгружали и производили новые виды продукции.

# Беларусь-Россия # Экономика # Надежда Лазаревич # Фотофакт

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